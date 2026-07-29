FOTOS | Operatiu policial al Mercadal contra la roba falsificada

Fotogaleries

ARA A PORTADA

Publicat el 29 de juliol de 2026 a les 19:34

Prop de 60 agents de la Guàrdia Civil i la Policia Municipal de Terrassa intervenen desenes de quilos de material al Mercadal de Martí l'Humà en una operació vinculada a l'anomenat cas "Prembambas"

Nebridi Aróztegui
  • Desplegament policial al Mercadal de Martí l'Humà en una nova batuda contra la roba falsa -
Nebridi Aróztegui
  • Desplegament policial al Mercadal de Martí l'Humà en una nova batuda contra la roba falsa -
Nebridi Aróztegui
  • Desplegament policial al Mercadal de Martí l'Humà en una nova batuda contra la roba falsa -
Nebridi Aróztegui
  • Desplegament policial al Mercadal de Martí l'Humà en una nova batuda contra la roba falsa -
Nebridi Aróztegui
  • Desplegament policial al Mercadal de Martí l'Humà en una nova batuda contra la roba falsa -
Nebridi Aróztegui
  • Desplegament policial al Mercadal de Martí l'Humà en una nova batuda contra la roba falsa -
Nebridi Aróztegui
  • Desplegament policial al Mercadal de Martí l'Humà en una nova batuda contra la roba falsa -
Nebridi Aróztegui
  • Desplegament policial al Mercadal de Martí l'Humà en una nova batuda contra la roba falsa -
Nebridi Aróztegui
  • Desplegament policial al Mercadal de Martí l'Humà en una nova batuda contra la roba falsa -
Nebridi Aróztegui
  • Desplegament policial al Mercadal de Martí l'Humà en una nova batuda contra la roba falsa -
Nebridi Aróztegui
  • Desplegament policial al Mercadal de Martí l'Humà en una nova batuda contra la roba falsa -
Nebridi Aróztegui
  • Desplegament policial al Mercadal de Martí l'Humà en una nova batuda contra la roba falsa -
Nebridi Aróztegui
  • Desplegament policial al Mercadal de Martí l'Humà en una nova batuda contra la roba falsa -
Nebridi Aróztegui
  • Desplegament policial al Mercadal de Martí l'Humà en una nova batuda contra la roba falsa -
Nebridi Aróztegui
  • Desplegament policial al Mercadal de Martí l'Humà en una nova batuda contra la roba falsa -
Nebridi Aróztegui
  • Desplegament policial al Mercadal de Martí l'Humà en una nova batuda contra la roba falsa -
Nebridi Aróztegui
  • Desplegament policial al Mercadal de Martí l'Humà en una nova batuda contra la roba falsa -
Nebridi Aróztegui
  • Desplegament policial al Mercadal de Martí l'Humà en una nova batuda contra la roba falsa -
Nebridi Aróztegui
  • Desplegament policial al Mercadal de Martí l'Humà en una nova batuda contra la roba falsa -
Nebridi Aróztegui
  • Desplegament policial al Mercadal de Martí l'Humà en una nova batuda contra la roba falsa -
Nebridi Aróztegui
  • Desplegament policial al Mercadal de Martí l'Humà en una nova batuda contra la roba falsa -
Nebridi Aróztegui
  • Desplegament policial al Mercadal de Martí l'Humà en una nova batuda contra la roba falsa -
Nebridi Aróztegui
  • Desplegament policial al Mercadal de Martí l'Humà en una nova batuda contra la roba falsa -
Escull Diari de Terrassa com la teva font preferida de Google

Notícies recomenades