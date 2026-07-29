Prop de 60 agents de la Guàrdia Civil i la Policia Municipal de Terrassa intervenen desenes de quilos de material al Mercadal de Martí l'Humà en una operació vinculada a l'anomenat cas "Prembambas"
FOTOS | Operatiu policial al Mercadal contra la roba falsificada
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ARA A PORTADA
- Nebridi Aróztegui
- Fotoperiodista a Diari de Terrassa
Publicat el 29 de juliol de 2026 a les 19:34
- Desplegament policial al Mercadal de Martí l'Humà en una nova batuda contra la roba falsa -
- Nebridi Aróztegui
- Desplegament policial al Mercadal de Martí l'Humà en una nova batuda contra la roba falsa -
- Nebridi Aróztegui
- Desplegament policial al Mercadal de Martí l'Humà en una nova batuda contra la roba falsa -
- Nebridi Aróztegui
- Desplegament policial al Mercadal de Martí l'Humà en una nova batuda contra la roba falsa -
- Nebridi Aróztegui
- Desplegament policial al Mercadal de Martí l'Humà en una nova batuda contra la roba falsa -
- Nebridi Aróztegui
- Desplegament policial al Mercadal de Martí l'Humà en una nova batuda contra la roba falsa -
- Nebridi Aróztegui
- Desplegament policial al Mercadal de Martí l'Humà en una nova batuda contra la roba falsa -
- Nebridi Aróztegui
- Desplegament policial al Mercadal de Martí l'Humà en una nova batuda contra la roba falsa -
- Nebridi Aróztegui
- Desplegament policial al Mercadal de Martí l'Humà en una nova batuda contra la roba falsa -
- Nebridi Aróztegui
- Desplegament policial al Mercadal de Martí l'Humà en una nova batuda contra la roba falsa -
- Nebridi Aróztegui
- Desplegament policial al Mercadal de Martí l'Humà en una nova batuda contra la roba falsa -
- Nebridi Aróztegui
- Desplegament policial al Mercadal de Martí l'Humà en una nova batuda contra la roba falsa -
- Nebridi Aróztegui
- Desplegament policial al Mercadal de Martí l'Humà en una nova batuda contra la roba falsa -
- Nebridi Aróztegui
- Desplegament policial al Mercadal de Martí l'Humà en una nova batuda contra la roba falsa -
- Nebridi Aróztegui
- Desplegament policial al Mercadal de Martí l'Humà en una nova batuda contra la roba falsa -
- Nebridi Aróztegui
- Desplegament policial al Mercadal de Martí l'Humà en una nova batuda contra la roba falsa -
- Nebridi Aróztegui
- Desplegament policial al Mercadal de Martí l'Humà en una nova batuda contra la roba falsa -
- Nebridi Aróztegui
- Desplegament policial al Mercadal de Martí l'Humà en una nova batuda contra la roba falsa -
- Nebridi Aróztegui
- Desplegament policial al Mercadal de Martí l'Humà en una nova batuda contra la roba falsa -
- Nebridi Aróztegui
- Desplegament policial al Mercadal de Martí l'Humà en una nova batuda contra la roba falsa -
- Nebridi Aróztegui
- Desplegament policial al Mercadal de Martí l'Humà en una nova batuda contra la roba falsa -
- Nebridi Aróztegui
- Desplegament policial al Mercadal de Martí l'Humà en una nova batuda contra la roba falsa -
- Nebridi Aróztegui
- Desplegament policial al Mercadal de Martí l'Humà en una nova batuda contra la roba falsa -
- Nebridi Aróztegui
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