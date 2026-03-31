FOTOS | Els passos de la Catedral del Sant Esperit de Terrassa

Obres plenes de simbolisme i bellesa artística conviden a la contemplació i a la pregària. Les capelletes de la Catedral del Sant Esperit acullen aquests dies diversos conjunts escultòrics que narren la vida i passió de Crist.
Cireneu ajudant Jesús a portar la creu, el pas del Sant Enterrament –que enguany s’incorpora al Via Crucis de Divendres Sant–, l’Oració a l’Hort de les Oliveres i Jesús assotat mostren amb força els moments culminants de la Passió. La Immaculada Concepció del 1949, de Francesc Juventeny, aporta serenitat i devoció. Cada conjunt permet a fidels i visitants endinsar-se en els misteris de la Setmana Santa.