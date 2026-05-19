Aval a Egarvia per al crèdit del portal de Sant Roc

La comissió de Govern Obert ha acordat aquest dimarts elevar al ple l’autorització a la societat municipal Egarvia per concretar un crèdit per finançar la construcció i l’explotació del nou aparcament soterrani del Portal de Sant Roc. La tinenta d’alcaldia de l’àrea, Laura Rivas, ha detallat que l’operació serà avalada per l’Ajuntament. El projecte té un cost global d’11,7 milions d’euros. D’aquests, 10,9 milions es cobriran amb el préstec bancari per assumir l’execució de l’obra i la direcció facultativa. Els 0,8 milions restants es pagaran amb fons propis.
El consell d’administració d’Egarvia va sol·licitar el permís per formalitzar l’operació l’11 de maig passat. Després d’avaluar diverses opcions, hi ha sobre la taula una oferta del BBVA per un termini de 15 anys, amb un tipus d’interès variable referenciat a l’euríbor a 3 mesos més un diferencial del 0,28 %. Segons ha explicat Rivas, els tècnics municipals han conclòs que l’aval és viable legalment, s’ajusta a dret i compleix el principi de prudència financera. Les obres començaran el primer trimestre de 2027 i finalitzaran a mitjan 2029.
Ona Martínez, portaveu d’ERC, que ha votat en contra del punt, ha posatel focus en les al·legacions presentades per l’Adenc i el BiTer. Aquestes entitats defensen que la reobertura del pàrquing entra en contradicció amb els compromisos climàtics i de mobilitat sostenible de la ciutat i xoca frontalment amb la zona de baixes emissions (ZBE).
Rivas ha tancat el debat assegurant que l’Ajuntament no assumirà cap risc econòmic. Egarvia té l’oferta de l’entitat bancària vigent fins a mitjan juny i el govern confia a tenir resoltes les al·legacions abans d’aquesta data límit.