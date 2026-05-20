La carretera de Montcada, sense contenidors soterrats

El sistema de recollida de residus de la
carretera de Montcada viu des de fa setmanes una situació excepcional. Totes les boques dels contenidors soterrats —des de Doré fins a la carretera de Rubí— han estat precintades i, al costat, s’han instal·lat contenidors convencionals mentre es decideix el futur del sistema. La mesura ha generat malestar veïnal i sensació d’incertesa entre els residents, que denuncien manca de transparència i una actuació improvisada per part del consistori.
El president de l’associació de veïns del Segle XX,
Xavier Vives, diu que la situació es va produir sense previ avís. “Un dia, van aparèixer els contenidors tancats i nosaltres vam preguntar a l’Ajuntament què passava”, explica. Segons ell, la resposta municipal s’ha limitat a la necessitat de fer un estudi tècnic sobre el sistema.
Vives critica que la decisió arriba tard, apuntant que, fa més d’un any, l’associació de veïns va avisar l’Ajuntament que
la instal·lació requeria una actuació urgent. “Aquest estudi s’hauria d’haver fet quan encara funcionava el sistema, no ara que ja tenim el problema al carrer”, lamenta.
El veïnat també denuncia que els contenidors provisionals han provocat
problemes de convivència, ja que estaven situats davant de les boques dels soterrats, reduint l’espai de pas i complicant la circulació de vianants. En els darrers dies, però, s’han desplaçat els contenidors al costat de les estructures precintades, una reubicació que finalment ha alliberat la vorera i ja no obstaculitza el pas de la ciutadania. Problemes de salubritat
A més dels problemes de mobilitat, Xavier Vives denuncia que
les olors s’han convertit en un autèntic maldecap per als veïns, ja que el tancament dels sistemes subterranis ha fet aflorar les pudorsr. “Si les deixalles es llencen a peu de carrer, la pudor ja no queda amagada i es fica als portals”, expressa, afegint que els contenidors provisionals “no es netegen mai per dins”.
Juan Carlos Gorina, veí del barri del segle XX, també ha expressat la seva preocupació. Manifesta que “el sistema de contenidors soterrats era un bon avenç, però alguna cosa falla”, subratllant que les avaries acumulades han derivat en una solució “dràstica”.
“Fa més de quatre setmanes que estem amb les boques subterrànies precintades. Ningú sap res i ens tracten com a ignorants”, lamenta Gorina, que considera que l’Ajuntament hauria d’haver informat amb “cartells informatius” que estiguin “signats per l’empresa adjudicatària i per la persona responsable del servei”. En la mateixa línia, critica la “transparència zero” i el “passotisme” per part del consistori.
Fonts municipals expliquen que, en les tasques de manteniment programades per Eco-Equip, s’ha detectat que
l’estat dels contenidors soterrats “requereix una actuació global”. Per aquest motiu, s’ha decidit “deixar els elements temporalment inoperatius com a mesura preventiva per analitzar i valorar quina és la millor opció possible”. Sentit de desemparament
Davant d’aquest escenari, el sentiment de desemparament entre els veïns del barri és profund. En aquest sentit, Xavier Vives no amaga el desànim col·lectiu: “Estem francament dolguts. Ens ignoren com a veïns en unes decisions que afecten directament la ciutadania, com poder llençar la brossa en mínimes condicions”. Vives reitera que “no s’entén que això passi d’un dia per l’altre, quan han estat avisats des de fa un any i mig”.