La crisi al sector educatiu, herència de les retallades: "N'estem patint les conseqüències"

La comunitat educativa coincideix a assenyalar que l’origen del malestar actual ve de lluny. Tant els experts com els principals sindicats docents apunten que els problemes estructurals que pateixen les aules avui dia són una conseqüència directa de les retallades aplicades a partir de l’any 2010. Aquella onada d’austeritat va reduir dràsticament els recursos i la inversió en l’escola pública, una situació que, segons denuncien les organitzacions sindicals, encara no s’ha revertit del tot i llastra el funcionament diari dels centres.
Aquesta anàlisi la comparteix Jesús Vinyes, expresident del Consell Escolar de Catalunya, que observa la situació actual des de la perspectiva que li donen els anys d’experiència en l’àmbit educatiu. Vinyes assenyala que fa uns 18 anys hi va haver una gran crisi econòmica que va castigar de forma molt clara els eixos de l’estat del benestar. “Estem patint les conseqüències d’allò que hi va haver fa molts anys i que no s’ha revertit”, assegura l’expert, referint-se a l’infrafinançament de serveis bàsics com l’educació o la sanitat.
Societat més complexa
El problema, segons Vinyes, s’agreuja perquè la societat actual és molt més complexa que la de fa 20 o 25 anys i, per tant, requereix “més recursos i diferents”. L’expresident del Consell Escolar recorda que la Llei d’Educació de Catalunya, aprovada l’any 2009, establia l’objectiu de destinar el 6% del PIB a l’educació, una xifra de la qual “sempre hem estat lluny”, independentment del color polític dels diferents governs que han passat per la Generalitat.
Davant d’aquest escenari, Jesús Vinyes considera justes les reivindicacions actuals. L’expert afirma que els mestres tenen raó de demanar unes condicions actualitzades, tal com sí que tenien entre els anys 2005 i 2007, ja que “han perdut molt poder adquisitiu”.
Amb tot, Vinyes alerta que la via de la confrontació pot acabar deixant tothom insatisfet. Per aquest motiu, defensa que cal seure a negociar i tancar un gran acord a llarg termini. “La solució és arribar a un pacte seriós amb la màxima participació de les diferents sensibilitats i partits per resoldre tots aquests problemes”, conclou.
El sindicat Professors de Secundària ha denunciat en el passat que els docents catalans han perdut un 21,64% de poder adquisitiu des del 2010 i que són els tercers més mal pagats de l’estat espanyol. En aquest sentit, les organitzacions sindicals que conformen el comitè de vaga consideren insuficient l’acord signat el passat mes de març entre el Departament d’Educació i els sindicats CCOO i UGT, i reclamen reprendre les negociacions sobre qüestions com la reducció de ràtios, la recuperació de drets laborals i la millora de les condicions als centres educatius.