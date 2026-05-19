Els docents de Terrassa tornen al carrer per la falta de respostes del Departament

La vaga de l'ensenyament d'aquest dimarts s'ha traslladat al Vallès Occidental, el Vallès Oriental i el Maresme. A Terrassa, les accions de protesta han començat amb una concentració a la rotonda del Doré, on el professorat s'ha reunit per fer sentir les seves reivindicacions.
Entre els lemes de les pancartes s'hi podien llegir frases com "la nostra lluita, el vostre futur" o "defensem l'educació pública". Els mestres terrassencs han demanat que el Departament segui a negociar per atendre les necessitats del sector. "Fins ara només hem obtingut negatives", han subratllat durant la marxa.
Després d'aquesta primera mobilització, la columna groga formada per desenes de mestres ha pujat a peu fins a l'estació del Nord. Aquest recorregut ha servit per visibilitzar la protesta als carrers de la ciutat abans d'agafar el tren en grup cap a Sabadell, municipi on s'ha centralitzat la manifestació de tota la comarca i on al migdia un grup de manifestants han entrat a l'Ajuntament.
Durant una estona, la protesta ha causat incidències en el trànsit i el pas de busos als carrers d'Arquimedes i Galileu, a més de la Rambla i el passeig del Vint-i-dos de Juliol.
Pancartes de defensa de l`educació pública durant la marxa
Unió de la comunitat educativa al Vallès
L'arribada dels docents terrassencs a Sabadell ha permès unificar les forces de les diferents poblacions del Vallès. La concentració principal s'ha dut a terme al punt del migdia just al davant de la seu dels Serveis Territorials d'Educació. Allà, els manifestants han reclamat revertir les retallades de fa més de 10 anys i han afirmat que calen "mesures urgents per protegir el model educatiu".
Des de l'organització remarquen que "som més de 12.000 al Vallès Occidental" i demanen "sortir totes al carrer" a favor d'un sistema d'ensenyament públic "de qualitat".
Durant la jornada de vaga, l'atenció als alumnes de les escoles i instituts de Terrassa queda coberta pels serveis mínims del Departament d'Educació. La normativa exigeix l'assistència de un membre de la direcció per centre i d'un docent per cada 3 aules a les etapes d'infantil, primària i secundària.
Les mobilitzacions al Vallès Occidental tindran una nova cita el 28 de maig. Aquestes protestes s'emmarquen en una bateria d'accions que compta amb dues jornades addicionals de vaga general a l'educació i una aturada específica de l'etapa 0-3 que es farà el 20 de maig.
Proposta del Departament
A les portes de la reunió de demà dimecres entre el departament d'Educació i els sindicats convocants de la vagues del sector de l'educació, el Departament ha fet arribar una proposta als sindicats que planteja concentrar en 3 anys i no en 4 l'increment retributiu inclòs al pacte signat amb CCOO i UGT, millorar alguns complements salarials i incorporar 2.405 efectius més el curs vinent. L'increment salarial pactat era del 30% del complement específic en 4 anys, que es traduïa en uns 3.000 euros bruts anuals més el 2029. Ara, Educació planteja arribar a aquest objectiu 1 any abans. En l'àmbit dels complements, s'inclou la millora dels de tutoria i de tutoria en centres de màxima complexitat, i el "reconeixement retributiu" de la figura del cotutor. Pel que fa als efectius, 1.348 serien per a l'educació inclusiva, 708 per a reforç de plantilles i 349 per a personal d'administració i serveis.