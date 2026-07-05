La tronada de sortida d’Ofici ha donat pas als pilars de salutació per part de les colles castelleres de la ciutat Minyons i Castellers. En acabat, els dansaires de l’Esbart Egarenc del Social han obert el Ball de Plaça de Terrassa. A continuació també hi han participat els Nans i Capgrossos de Terrassa, els Bastoners de Terrassa, el Drac de Terrassa, Geganters de Terrassa i l'Àliga de Terrassa.
FOTOS | Sortida d'ofici de la Festa Major de Terrassa
Fotogaleries
ARA A PORTADA
- Nebridi Aróztegui
- Fotoperiodista a Diari de Terrassa
Publicat el 05 de juliol de 2026 a les 19:22
- Ball de Plaça de Terrassa -
- Nebridi Aróztegui
- Ball de Plaça de Terrassa -
- Nebridi Aróztegui
- Ball de Plaça de Terrassa -
- Nebridi Aróztegui
- Ball de Plaça de Terrassa -
- Nebridi Aróztegui
- Ball de Plaça de Terrassa -
- Nebridi Aróztegui
- Ball de Plaça de Terrassa -
- Nebridi Aróztegui
- Ball de Plaça de Terrassa -
- Nebridi Aróztegui
- Ball de Plaça de Terrassa -
- Nebridi Aróztegui
- Ball de Plaça de Terrassa -
- Nebridi Aróztegui
- Ball de Plaça de Terrassa -
- Nebridi Aróztegui
- Ball de Plaça de Terrassa -
- Nebridi Aróztegui
- Ball de Plaça de Terrassa -
- Nebridi Aróztegui
- Ball de Plaça de Terrassa -
- Nebridi Aróztegui
- Ball de Plaça de Terrassa -
- Nebridi Aróztegui
- Ball de Plaça de Terrassa -
- Nebridi Aróztegui
- Ball de Plaça de Terrassa -
- Nebridi Aróztegui
- Ball de Plaça de Terrassa -
- Nebridi Aróztegui
- Ball de Plaça de Terrassa -
- Nebridi Aróztegui
- Ball de Plaça de Terrassa -
- Nebridi Aróztegui
- Ball de Plaça de Terrassa -
- Nebridi Aróztegui
- Ball de Plaça de Terrassa -
- Nebridi Aróztegui
- Ball de Plaça de Terrassa -
- Nebridi Aróztegui
- Ball de Plaça de Terrassa -
- Nebridi Aróztegui
- Ball de Plaça de Terrassa -
- Nebridi Aróztegui
- Ball de Plaça de Terrassa -
- Nebridi Aróztegui
- Ball de Plaça de Terrassa -
- Nebridi Aróztegui
- Ball de Plaça de Terrassa -
- Nebridi Aróztegui
- Ball de Plaça de Terrassa -
- Nebridi Aróztegui
- Ball de Plaça de Terrassa -
- Nebridi Aróztegui
- Ball de Plaça de Terrassa -
- Nebridi Aróztegui
- Ball de Plaça de Terrassa -
- Nebridi Aróztegui
- Ball de Plaça de Terrassa -
- Nebridi Aróztegui
- Ball de Plaça de Terrassa -
- Nebridi Aróztegui
- Ball de Plaça de Terrassa -
- Nebridi Aróztegui
- Ball de Plaça de Terrassa -
- Nebridi Aróztegui
- Ball de Plaça de Terrassa -
- Nebridi Aróztegui
- Ball de Plaça de Terrassa -
- Nebridi Aróztegui
- Ball de Plaça de Terrassa -
- Nebridi Aróztegui
- Ball de Plaça de Terrassa -
- Nebridi Aróztegui
- Ball de Plaça de Terrassa -
- Nebridi Aróztegui
- Ball de Plaça de Terrassa -
- Nebridi Aróztegui
- Ball de Plaça de Terrassa -
- Nebridi Aróztegui
- Ball de Plaça de Terrassa -
- Nebridi Aróztegui
- Ball de Plaça de Terrassa -
- Nebridi Aróztegui
- Ball de Plaça de Terrassa -
- Nebridi Aróztegui
- Ball de Plaça de Terrassa -
- Nebridi Aróztegui
- Ball de Plaça de Terrassa -
- Nebridi Aróztegui
- Ball de Plaça de Terrassa -
- Nebridi Aróztegui
- Ball de Plaça de Terrassa -
- Nebridi Aróztegui
- Ball de Plaça de Terrassa -
- Nebridi Aróztegui
- Ball de Plaça de Terrassa -
- Nebridi Aróztegui
Notícies recomenades
- Fotogaleries FOTOS | Seguici d'autoritats i ofici solemne de Festa Major
- Fotogaleries FOTOS | Diada castellera de la Festa Major de Terrassa 2026
- Fotogaleries FOTOS | Motos antigues de Montesa per Festa Major
- Fotogaleries FOTOS | Triángulo de Amor Bizarro porta el rock indie a Terrassa per Festa Major
- Fotogaleries FOTOS | The Pains of Being Pure at Heart, de Nova York a Terrassa
- Fotogaleries FOTOS | Macaco fa ballar Terrassa a la Festa Major