FOTOS | Sortida d'ofici de la Festa Major de Terrassa

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ARA A PORTADA

Publicat el 05 de juliol de 2026 a les 19:22

La tronada de sortida d’Ofici ha donat pas als pilars de salutació per part de les colles castelleres de la ciutat Minyons i Castellers. En acabat, els dansaires de l’Esbart Egarenc del Social han obert el Ball de Plaça de Terrassa. A continuació també hi han participat els Nans i Capgrossos de Terrassa, els Bastoners de Terrassa, el Drac de Terrassa,  Geganters de Terrassa i l'Àliga de Terrassa.

Nebridi Aróztegui
  • Ball de Plaça de Terrassa -
Nebridi Aróztegui
  • Ball de Plaça de Terrassa -
Nebridi Aróztegui
  • Ball de Plaça de Terrassa -
Nebridi Aróztegui
  • Ball de Plaça de Terrassa -
Nebridi Aróztegui
  • Ball de Plaça de Terrassa -
Nebridi Aróztegui
  • Ball de Plaça de Terrassa -
Nebridi Aróztegui
  • Ball de Plaça de Terrassa -
Nebridi Aróztegui
  • Ball de Plaça de Terrassa -
Nebridi Aróztegui
  • Ball de Plaça de Terrassa -
Nebridi Aróztegui
  • Ball de Plaça de Terrassa -
Nebridi Aróztegui
  • Ball de Plaça de Terrassa -
Nebridi Aróztegui
  • Ball de Plaça de Terrassa -
Nebridi Aróztegui
  • Ball de Plaça de Terrassa -
Nebridi Aróztegui
  • Ball de Plaça de Terrassa -
Nebridi Aróztegui
  • Ball de Plaça de Terrassa -
Nebridi Aróztegui
  • Ball de Plaça de Terrassa -
Nebridi Aróztegui
  • Ball de Plaça de Terrassa -
Nebridi Aróztegui
  • Ball de Plaça de Terrassa -
Nebridi Aróztegui
  • Ball de Plaça de Terrassa -
Nebridi Aróztegui
  • Ball de Plaça de Terrassa -
Nebridi Aróztegui
  • Ball de Plaça de Terrassa -
Nebridi Aróztegui
  • Ball de Plaça de Terrassa -
Nebridi Aróztegui
  • Ball de Plaça de Terrassa -
Nebridi Aróztegui
  • Ball de Plaça de Terrassa -
Nebridi Aróztegui
  • Ball de Plaça de Terrassa -
Nebridi Aróztegui
  • Ball de Plaça de Terrassa -
Nebridi Aróztegui
  • Ball de Plaça de Terrassa -
Nebridi Aróztegui
  • Ball de Plaça de Terrassa -
Nebridi Aróztegui
  • Ball de Plaça de Terrassa -
Nebridi Aróztegui
  • Ball de Plaça de Terrassa -
Nebridi Aróztegui
  • Ball de Plaça de Terrassa -
Nebridi Aróztegui
  • Ball de Plaça de Terrassa -
Nebridi Aróztegui
  • Ball de Plaça de Terrassa -
Nebridi Aróztegui
  • Ball de Plaça de Terrassa -
Nebridi Aróztegui
  • Ball de Plaça de Terrassa -
Nebridi Aróztegui
  • Ball de Plaça de Terrassa -
Nebridi Aróztegui
  • Ball de Plaça de Terrassa -
Nebridi Aróztegui
  • Ball de Plaça de Terrassa -
Nebridi Aróztegui
  • Ball de Plaça de Terrassa -
Nebridi Aróztegui
  • Ball de Plaça de Terrassa -
Nebridi Aróztegui
  • Ball de Plaça de Terrassa -
Nebridi Aróztegui
  • Ball de Plaça de Terrassa -
Nebridi Aróztegui
  • Ball de Plaça de Terrassa -
Nebridi Aróztegui
  • Ball de Plaça de Terrassa -
Nebridi Aróztegui
  • Ball de Plaça de Terrassa -
Nebridi Aróztegui
  • Ball de Plaça de Terrassa -
Nebridi Aróztegui
  • Ball de Plaça de Terrassa -
Nebridi Aróztegui
  • Ball de Plaça de Terrassa -
Nebridi Aróztegui
  • Ball de Plaça de Terrassa -
Nebridi Aróztegui
  • Ball de Plaça de Terrassa -
Nebridi Aróztegui
  • Ball de Plaça de Terrassa -
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