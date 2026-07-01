Un bus gratuït connecta el Doré i el CAP Rambla

L’Ajuntament de Terrassa posa en marxa aquest dijous un servei gratuït de bus llançadora per connectar la plaça del Doré amb el CAP Rambla. Aquesta mesura respon a les afectacions de mobilitat derivades de la Festa Major i les obres al carrer d’Arquimedes, amb l’objectiu de facilitar l’accés als equipaments i serveis de l’entorn de la Rambla.
El servei, operat per Tmesa amb un microbús adaptat als carrers de Ca n’Aurell, funcionarà els dies 2 i 3 de juliol de 6 a 23 hores, i del 4 al 6 de juliol de 8 a 22 hores. Tot i que no es poden establir horaris de pas exactes a causa de les condicions de circulació, es preveu que el microbús circuli de manera continua, aproximadament cada 25 minuts, durant tot l’horari de servei.
El recorregut de l’autobús llançadora començarà a la parada provisional situada a la carretera de Martorell, entre els carrers d’Arquimedes i Galileu, a tocar de la plaça del Doré. Durant el trajecte s’habilitaran parades provisionals per facilitar els desplaçaments. Fonts municipals han remarcat que es desplegarà informadors en diferents punts de la ciutat per guiar els usuaris sobre les restriccions i alternatives, així com per guiar-los als aparcaments públics més propers.
Les crítiques del PSC
El PSC de Terrassa ha denunciat “una manca de planificació” en els canvis dels autobusos públics per la Festa Major. Els socialistes lamenten que les obres del carrer d’Arquimedes s’hagin iniciat just abans de la celebració, obligant moltes persones a desplaçar-se sota la calor per agafar el bus. El regidor socialista Javi García ha insistit que “no és normal que aquests canvis es facin sense una planificació”. A més, els socialistes han reclamat a l'Ajuntament que faci un seguiment de l'estat dels carrers pels quals circularan aquests dies els autobusos desviats. "No podem oblidar que molts dels carrers que assumiran aquest increment de trànsit pesant no estan preparats per suportar-lo de manera habitual. Demanem que es faci un control constant i que s'actuï amb rapidesa davant qualsevol desperfecte que pugui aparèixer, perquè malauradament ja coneixem les conseqüències que això pot tenir", ha conclòs García.