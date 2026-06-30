El professor de la UPC Xavier Álvarez adverteix sobre la calor: "Haurem de donar noves condicions als edificis perquè l'activitat humana sigui possible"

Les onades de calor extrema que afecten Catalunya i bona part d'Europa no són un episodi puntual, sinó un avanç del que està per venir. Així ho adverteix el catedràtic d'Enginyeria i professor de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) Xavier Álvarez, que assegura que "això només ha fet que començar" i que l'escalfament global està evolucionant "molt més ràpid i molt més violent del que tenim consciència com a societat".
En una entrevista al programa Més Nit de 3Cat, l'investigador sosté que les temperatures obligaran a replantejar la manera com es construeixen i s'utilitzen els edificis. "Haurem de començar a donar les condicions als edificis perquè l'activitat humana sigui possible", afirma. Segons explica, caldrà remodelar escoles, universitats, llocs de treball i altres equipaments amb sistemes de climatització més eficients o aprofitar alternatives naturals, com les que ja incorporaven edificis dissenyats per Antoni Gaudí.
Álvarez adverteix que moltes activitats quotidianes també hauran d'adaptar-se. Considera que els centres educatius no poden continuar funcionant amb aules que esdevenen insuportables durant les onades de calor i recorda que cada vegada serà més freqüent haver de prendre mesures per protegir la salut davant l'estrès tèrmic, especialment entre la població més vulnerable.
Com a exemple, el professor cita el mateix Campus de Terrassa de la UPC, on, segons explica, recentment s'han instal·lat deu nous aparells d'aire condicionat en un auditori destinat als exàmens perquè, en cas contrari, "ens hauríem asfixiat". Tot i això, recorda que l'aire condicionat no és la solució definitiva, ja que expulsa calor a l'exterior i contribueix a incrementar la temperatura a les ciutats.
Per frenar aquesta tendència, Álvarez defensa accelerar la substitució dels combustibles fòssils per energies alternatives, recuperar espais naturals capaços d'absorbir CO2 i promoure un canvi d'actitud tant de les administracions com de la ciutadania. "Si embrutes, has de netejar", resumeix, tot reivindicant que qualsevol activitat que generi emissions hauria d'anar acompanyada de mesures per compensar-ne l'impacte ambiental.