Terrassa

Programació completa de la Festa Major de Terrassa 2026: Diumenge 5 de juliol

Terrassa s'omple de concerts, cultura popular, esports, espectacles familiars i molts més actes repartits per tota la ciutat. A continuació trobaràs la programació oficial completa ordenada cronològicament, amb el lloc on es realitza cada activitat.

  • Seguici d'autoritats i ofici solemne de la FM de Terrassa 2025 -
  • Sortida d'ofici i Ball de Plaça de la FM de Terrassa 2025 -
  • Diada castellera de la FM de Terrassa 2025 -
  • Activitats infantils de la FM de Terrassa 2025 -
  • Concert de Sara Roy de la FM de Terrassa 2025 -
  • Concert de La Fúmiga de la FM de Terrassa 2025 -
  • Concert de Doctor Prats de la FM de Terrassa 2025 -

ARA A PORTADA

Publicat el 18 de juny de 2026 a les 18:30

DIUMENGE, 5 DE JULIOL — Dia Gran de la Festa Major

Matí

08:30h — Matinades de Festa Major (Cultura Popular) — Plaça de Josep Freixa i Argemí

08:30h — El Camí de Sant Jaume al seu pas per Terrassa (II) (Patrimoni) — Capella de Sant Jaume

09:00h — Exhibició de Sidecars (Esports) — A determinar

09:00h — 30è Aniversari Motor Club Bultaco Sport Clàssic / 28a Trobada de Motos Clàssiques de Terrassa (Esports) — Plaça del Progrés

09:00h — Espectacular 4x4 CH Terrassa 2026 (Esports) — Pavelló Can Jofresa

09:00h — Torneig 3x3 de Bàsquet de Festa Major (Esports) — Club Natació Terrassa

09:15h — Seguici d'Autoritats i Ofici Solemne (Cultura Popular) — Raval de Montserrat

09:30h — XII Torneig d'Escacs Blitz Ciutat de Terrassa (Esports) — Centre Cultural El Social

09:30h — Esmorzar Popular d'Ofici de Festa Major (Cultura Popular) — Plaça de la Torre del Castell Palau

 

  • Seguici d`autoritats i ofici solemne de la FM de Terrassa 2025

10:00h — Batejos i Sessions de Busseig. Mulla't per la Festa Major! (Esports) — Poliesportiu Municipal La Maurina

10:00h — Jocs d'Aigua Refrescants (Altres) — Hortes dels Frares. Parc de Vallparadís

10:00h — Bèsties, Bitxos i Altres Éssers Fantàstics de Terrassa (Activitat familiar) — Torrent Monner. Parc Vallparadís

10:00h — Jocs Tradicionals (Activitat familiar) — Pla de Cal Guardiola. Parc de Vallparadís

10:00h — Passejades en Bici Sense Edat (Activitat familiar) — Hortes dels Frares. Parc de Vallparadís

10:00h — Passejades amb Bici Sense Edat (Altres) — Hortes dels Frares. Parc de Vallparadís

10:30h — De Nom en Nom pel Parc (Activitat familiar) — Hortes dels Frares. Parc de Vallparadís

10:45h — Sortida d'Ofici de Festa Major (Cultura Popular) — Plaça Vella

10:45h — Retransmissió dels Actes de la Sortida d'Ofici de Festa Major (Cultura Popular) — Plaça de la Torre del Castell Palau

 

  • Sortida d`ofici i Ball de Plaça de la FM de Terrassa 2025

10:45h — Sabies que... (Patrimoni) — Plaça Vella

10:45h — Seguici de Terrassa (Cultura Popular) — Plaça Vella

10:45h — Exposició d'Astrofotografia (Altres) — Agrupació Astronòmica de Terrassa

11:00h — Taller i Competició de Futbol Flag (Esports) — A determinar

11:00h — Mural Participatiu de Festa Major (Activitat familiar) — Pla de Cal Guardiola. Parc de Vallparadís

11:00h — Tallers de Circ (Circ) — Torrent de les Bruixes. Parc de Vallparadís

11:00h — Ferrocarril de Vallparadís (Festa Major Familiar) — A determinar (també a les 16:30h)

11:00h — La teva carrera a la F1 comença aquí, a Terrassa! (Esports) — Hortes dels Frares. Parc de Vallparadís

11:00h — Conta Contes: T'estimo Balena Blava (Activitat familiar) — Plaça Salvador Espriu

12:00h — Diada Castellera de Festa Major (Cultura Popular) — Raval de Montserrat

12:00h — Retransmissió de la Diada Castellera de la Festa Major (Cultura Popular) — Plaça de la Torre del Castell Palau

 

  • Diada castellera de la FM de Terrassa 2025

12:00h — Visita Comentada «Sanatori de Terrassa, actual Parc Audiovisual de Catalunya» (Patrimoni) — Parc Audiovisual de Catalunya

12:00h — Vermut Electrònic (Concert) — La Muntanyeta de Vallparadís

12:00h — Visita Teatralitzada "Tants Fils, Tantes Trames!" (Exposicions) — A determinar

12:00h — Enfilall de Contes (Activitat familiar) — Torrent Monner. Parc Vallparadís

14:00h — Paella Popular Vegana (Gastronomia) — Plaça Salvador Espriu

Tarda

16:30h — Jocs d'Aigua Refrescants (Altres) — Hortes dels Frares. Parc de Vallparadís

16:30h — Taller de Cal·ligrafia Xinesa (Festa Major Familiar) — Pla de Cal Guardiola. Parc de Vallparadís

16:30h — Màgia Itinerant (Activitat familiar) — Pla de Cal Guardiola. Parc de Vallparadís

16:30h — Ferrocarril de Vallparadís (Festa Major Familiar) — A determinar

17:00h — Passejades amb Bici Sense Edat (Altres) — Hortes dels Frares. Parc de Vallparadís

 

  • Activitats infantils de la FM de Terrassa 2025

17:00h — Escala al teu Aire! (Esports) — A determinar

17:00h — Taller Infantil. Crea el teu propi animal (Activitat familiar) — Plaça Salvador Espriu

17:00h — Karaoke Friki en Català (Cultura Popular) — Plaça de la Torre del Castell Palau

17:30h — Espectacle Noutocajoc (Activitat familiar) — Hortes dels Frares. Parc de Vallparadís

17:30h — Tallers de Circ (Circ) — Torrent de les Bruixes. Parc de Vallparadís

17:30h — Viu els Jocs d'Esplai (Activitat familiar) — Hortes dels Frares. Parc de Vallparadís

18:00h — Posa't les Ulleres i Actua Contra el Racisme (Altres) — Plaça de les Teixidores

18:00h — Correfocband (Concert) — Cal Reig

18:00h — Mostra d'Art Marcial Tradicional Coreà Sib-Pal Ki (Esports) — Plaça Salvador Espriu

18:00h — De Nom en Nom pel Parc (Activitat familiar) — Hortes dels Frares. Parc de Vallparadís

18:30h — Folklore Gallec (Concert) — Plaça del Progrés

19:00h — Vespreig (Altres) — Plaça Salvador Espriu

19:00h — Batucada de Festa Major (Cultura Popular) — Plaça Vella

19:00h — Ballada de Sardanes (Ball) — Plaça Ricard Camí

 

  • Concert de Sara Roy de la FM de Terrassa 2025

19:00h — Cultura Andalusa i Extremenya (Cultura Popular) — Plaça Nova

19:00h — All Star Terrassa Basquet 2026 (Esports) — A determinar

19:30h — Agrupación Musical San José de Terrassa (Concert) — Plaça del Progrés

19:30h — Exhibició de Capoeira (Espectacle) — Plaça Salvador Espriu

Nit

20:00h — Els Catarres (Concert) — Escenari Vela. Parc de Vallparadís

20:00h — Festa Allioli Olé (Concert) — Plaça Didó

20:00h — Vizuri (Concert) — Cal Reig

20:00h — Jazzcor (Concert) — Jardins de la Casa Alegre de Sagrera

20:00h — Amb P de Pallasso (Activitat familiar) — Hortes dels Frares. Parc de Vallparadís

 

  • Concert de La Fúmiga de la FM de Terrassa 2025

20:30h — Festival de Música Aragonesa (Concert) — Plaça del Progrés

20:30h — Lys Morke (Concert) — Plaça del Vapor Ventalló

20:30h — Taller de Ball Folk (Ball) — Plaça de la Torre del Castell Palau

20:45h — Coral Nova Ègara (Concert) — Jardins de la Casa Alegre de Sagrera

21:00h — Sopar de Festa Major (Gastronomia) — A determinar

21:00h — Lisi Band (Concert) — A determinar

21:00h — Orquestres del Conservatori de Terrassa (Concert) — Plaça del Rector Homs

21:00h — Ainhoa i Anton Blanco (Concert) — Plaça Nova

21:00h — El Último Tributo (Concert) — Plaça Didó

21:30h — Correfoc dels Grups de Foc Infantil (Cultura Popular) — A determinar

21:40h — Salvana (Concert) — Plaça del Vapor Ventalló

21:45h — Ameba (Concert) — Plaça de la Torre del Castell Palau

22:00h — Ball Social de Swing (Ball) — Plaça Salvador Espriu

 

  • Concert de Doctor Prats de la FM de Terrassa 2025

22:00h — The Tyets (Concert) — Escenari Vela. Parc de Vallparadís

22:30h — Koko-Jean & The Tonics (Concert) — Plaça Vella

23:00h — Ana de Caro (Concert) — Plaça Nova

23:00h — Banda de Terrassa (Concert) — Plaça del Rector Homs

23:00h — Ezpalak (Concert) — Plaça del Vapor Ventalló

23:15h — Trèvol (Concert) — Plaça de la Torre del Castell Palau

23:30h — Rec Play (Concert) — Plaça Didó

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