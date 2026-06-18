Programació completa de la Festa Major de Terrassa 2026: Diumenge 5 de juliol

DIUMENGE, 5 DE JULIOL — Dia Gran de la Festa Major
Matí
08:30h —
Matinades de Festa Major (Cultura Popular) — Plaça de Josep Freixa i Argemí
08:30h —
El Camí de Sant Jaume al seu pas per Terrassa (II) (Patrimoni) — Capella de Sant Jaume
09:00h —
Exhibició de Sidecars (Esports) — A determinar
09:00h —
30è Aniversari Motor Club Bultaco Sport Clàssic / 28a Trobada de Motos Clàssiques de Terrassa (Esports) — Plaça del Progrés
09:00h —
Espectacular 4x4 CH Terrassa 2026 (Esports) — Pavelló Can Jofresa
09:00h —
Torneig 3x3 de Bàsquet de Festa Major (Esports) — Club Natació Terrassa
09:15h —
Seguici d'Autoritats i Ofici Solemne (Cultura Popular) — Raval de Montserrat
09:30h —
XII Torneig d'Escacs Blitz Ciutat de Terrassa (Esports) — Centre Cultural El Social
09:30h —
Esmorzar Popular d'Ofici de Festa Major (Cultura Popular) — Plaça de la Torre del Castell Palau
Seguici d`autoritats i ofici solemne de la FM de Terrassa 2025
Nebridi Aróztegui
10:00h —
Batejos i Sessions de Busseig. Mulla't per la Festa Major! (Esports) — Poliesportiu Municipal La Maurina
10:00h —
Jocs d'Aigua Refrescants (Altres) — Hortes dels Frares. Parc de Vallparadís
10:00h —
Bèsties, Bitxos i Altres Éssers Fantàstics de Terrassa (Activitat familiar) — Torrent Monner. Parc Vallparadís
10:00h —
Jocs Tradicionals (Activitat familiar) — Pla de Cal Guardiola. Parc de Vallparadís
10:00h —
Passejades en Bici Sense Edat (Activitat familiar) — Hortes dels Frares. Parc de Vallparadís
10:00h —
Passejades amb Bici Sense Edat (Altres) — Hortes dels Frares. Parc de Vallparadís
10:30h —
De Nom en Nom pel Parc (Activitat familiar) — Hortes dels Frares. Parc de Vallparadís
10:45h —
Sortida d'Ofici de Festa Major (Cultura Popular) — Plaça Vella
10:45h —
Retransmissió dels Actes de la Sortida d'Ofici de Festa Major (Cultura Popular) — Plaça de la Torre del Castell Palau
Sortida d`ofici i Ball de Plaça de la FM de Terrassa 2025
Nebridi Aróztegui
10:45h —
Sabies que... (Patrimoni) — Plaça Vella
10:45h —
Seguici de Terrassa (Cultura Popular) — Plaça Vella
10:45h —
Exposició d'Astrofotografia (Altres) — Agrupació Astronòmica de Terrassa
11:00h —
Taller i Competició de Futbol Flag (Esports) — A determinar
11:00h —
Mural Participatiu de Festa Major (Activitat familiar) — Pla de Cal Guardiola. Parc de Vallparadís
11:00h —
Tallers de Circ (Circ) — Torrent de les Bruixes. Parc de Vallparadís
11:00h —
Ferrocarril de Vallparadís (Festa Major Familiar) — A determinar (també a les 16:30h)
11:00h —
La teva carrera a la F1 comença aquí, a Terrassa! (Esports) — Hortes dels Frares. Parc de Vallparadís
11:00h —
Conta Contes: T'estimo Balena Blava (Activitat familiar) — Plaça Salvador Espriu
12:00h —
Diada Castellera de Festa Major (Cultura Popular) — Raval de Montserrat
12:00h —
Retransmissió de la Diada Castellera de la Festa Major (Cultura Popular) — Plaça de la Torre del Castell Palau
Diada castellera de la FM de Terrassa 2025
Nebridi Aróztegui
12:00h —
Visita Comentada «Sanatori de Terrassa, actual Parc Audiovisual de Catalunya» (Patrimoni) — Parc Audiovisual de Catalunya
12:00h —
Vermut Electrònic (Concert) — La Muntanyeta de Vallparadís
12:00h —
Visita Teatralitzada "Tants Fils, Tantes Trames!" (Exposicions) — A determinar
12:00h —
Enfilall de Contes (Activitat familiar) — Torrent Monner. Parc Vallparadís
14:00h —
Paella Popular Vegana (Gastronomia) — Plaça Salvador Espriu Tarda
16:30h —
Jocs d'Aigua Refrescants (Altres) — Hortes dels Frares. Parc de Vallparadís
16:30h —
Taller de Cal·ligrafia Xinesa (Festa Major Familiar) — Pla de Cal Guardiola. Parc de Vallparadís
16:30h —
Màgia Itinerant (Activitat familiar) — Pla de Cal Guardiola. Parc de Vallparadís
16:30h —
Ferrocarril de Vallparadís (Festa Major Familiar) — A determinar
17:00h —
Passejades amb Bici Sense Edat (Altres) — Hortes dels Frares. Parc de Vallparadís
Activitats infantils de la FM de Terrassa 2025
Marcel Marsal
17:00h —
Escala al teu Aire! (Esports) — A determinar
17:00h —
Taller Infantil. Crea el teu propi animal (Activitat familiar) — Plaça Salvador Espriu
17:00h —
Karaoke Friki en Català (Cultura Popular) — Plaça de la Torre del Castell Palau
17:30h —
Espectacle Noutocajoc (Activitat familiar) — Hortes dels Frares. Parc de Vallparadís
17:30h —
Tallers de Circ (Circ) — Torrent de les Bruixes. Parc de Vallparadís
17:30h —
Viu els Jocs d'Esplai (Activitat familiar) — Hortes dels Frares. Parc de Vallparadís
18:00h —
Posa't les Ulleres i Actua Contra el Racisme (Altres) — Plaça de les Teixidores
18:00h —
Correfocband (Concert) — Cal Reig
18:00h —
Mostra d'Art Marcial Tradicional Coreà Sib-Pal Ki (Esports) — Plaça Salvador Espriu
18:00h —
De Nom en Nom pel Parc (Activitat familiar) — Hortes dels Frares. Parc de Vallparadís
18:30h —
Folklore Gallec (Concert) — Plaça del Progrés
19:00h —
Vespreig (Altres) — Plaça Salvador Espriu
19:00h —
Batucada de Festa Major (Cultura Popular) — Plaça Vella
19:00h —
Ballada de Sardanes (Ball) — Plaça Ricard Camí
Concert de Sara Roy de la FM de Terrassa 2025
Pol Ortega
19:00h —
Cultura Andalusa i Extremenya (Cultura Popular) — Plaça Nova
19:00h —
All Star Terrassa Basquet 2026 (Esports) — A determinar
19:30h —
Agrupación Musical San José de Terrassa (Concert) — Plaça del Progrés
19:30h —
Exhibició de Capoeira (Espectacle) — Plaça Salvador Espriu Nit
20:00h —
Els Catarres (Concert) — Escenari Vela. Parc de Vallparadís
20:00h —
Festa Allioli Olé (Concert) — Plaça Didó
20:00h —
Vizuri (Concert) — Cal Reig
20:00h —
Jazzcor (Concert) — Jardins de la Casa Alegre de Sagrera
20:00h —
Amb P de Pallasso (Activitat familiar) — Hortes dels Frares. Parc de Vallparadís
Concert de La Fúmiga de la FM de Terrassa 2025
Lluís Clotet
20:30h —
Festival de Música Aragonesa (Concert) — Plaça del Progrés
20:30h —
Lys Morke (Concert) — Plaça del Vapor Ventalló
20:30h —
Taller de Ball Folk (Ball) — Plaça de la Torre del Castell Palau
20:45h —
Coral Nova Ègara (Concert) — Jardins de la Casa Alegre de Sagrera
21:00h —
Sopar de Festa Major (Gastronomia) — A determinar
21:00h —
Lisi Band (Concert) — A determinar
21:00h —
Orquestres del Conservatori de Terrassa (Concert) — Plaça del Rector Homs
21:00h —
Ainhoa i Anton Blanco (Concert) — Plaça Nova
21:00h —
El Último Tributo (Concert) — Plaça Didó
21:30h —
Correfoc dels Grups de Foc Infantil (Cultura Popular) — A determinar
21:40h —
Salvana (Concert) — Plaça del Vapor Ventalló
21:45h —
Ameba (Concert) — Plaça de la Torre del Castell Palau
22:00h —
Ball Social de Swing (Ball) — Plaça Salvador Espriu
Concert de Doctor Prats de la FM de Terrassa 2025
Marcel Marsal
22:00h —
The Tyets (Concert) — Escenari Vela. Parc de Vallparadís
22:30h —
Koko-Jean & The Tonics (Concert) — Plaça Vella
23:00h —
Ana de Caro (Concert) — Plaça Nova
23:00h —
Banda de Terrassa (Concert) — Plaça del Rector Homs
23:00h —
Ezpalak (Concert) — Plaça del Vapor Ventalló
23:15h —
Trèvol (Concert) — Plaça de la Torre del Castell Palau
23:30h —
Rec Play (Concert) — Plaça Didó