FOTOS | VIII Festa d'homenatge al Ginjoler de Terrassa

Terrassa ha celebrat aquest diumenge la vuitena edició de la Festa del Ginjoler, una cita que combina cultura popular i simbolisme mediambiental.
L’acte ha començat amb una cercavila que ha aplegat balladors, nans i músics, i que ha recorregut el trajecte entre el Raval de Montserrat i els jardins de la Casa Alegre de Sagrera, escenari central de la festa.
Com és tradició, la celebració ha inclòs l’aportació de terra a l’arbre del ginjoler, un gest que simbolitza la diversitat i la convivència. Enguany, l’encarregat de fer l’ofrena ha estat Domènec Ferran, exdirector del Museu de Terrassa, que ha portat terra procedent del Marroc, el país escollit per aquesta edició.
La jornada, organitzada per Treureball, ha comptat amb la participació de diverses entitats locals, com els Bastoners de Terrassa, els Nans de Terrassa i els Ministrils del Raval, a més de la col·laboració del Museu de Terrassa.