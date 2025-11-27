"Pubertat", la sèrie feta a Terrassa que va de premi en premi

La sèrie "Pubertat", dirigida per Leticia Dolera i rodada a Terrassa amb la col·laboració dels Minyons, ha rebut aquest dimecres el premi Ondas a Millor Sèrie de Drama. Els reconeixements a aquesta sèrie de sis capítols s'acumulen: l'obra també ha estat nominada als premis Feroz.
En el seu discurs a l'Ondas, Dolera ha criticat que els adolescents pateixen una forta crisi d'atenció: "Estem permetent que les grans tecnològiques i les seves aplicacions addictives segrestin la seva capacitat de reflexió".
L'actriu i directora ha volgut dedicar el guardó a professors, psicòlegs o educadors socials: "Poseu el cos, el talent i la ment al servei de la vida de la infància i l'adolescència del nostre país, sou molt importants i us hem de cuidar".
Els Premis Feroz són uns guardons que lliura anualment l'Associació d'Informadors Cinematogràfics d'Espanya des del 2014 per destacar el millor de la producció audiovisual espanyola de l'any, tant en cinema com en televisió. La cerimònia se celebrarà el 24 de gener vinent a Pontevedra. "Pubertat" ha estat nominada als guardons tant com a millor sèrie dramàtica com en l'apartat de millor actriu de repartiment, amb Betsy Túrnez com a candidata.
Drama familiar
Ambientada en ple estiu, al voltant de la nit de Sant Joan, i en el context cultural de la tradició castellera catalana, “Pubertat” és un drama familiar que explora el pes del tabú i l’herència psicològica transmesos de generació en generació. Va ser rodada en gran part a Terrassa durant el 2024, a espais com el raval de Montserrat, el Museu de la Ciència o la mateixa seu dels Minyons de Terrassa. La sèrie es va estrenar el 24 de setembre passat.