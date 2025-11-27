TxT exigeix la pista de Vilardell: "El barri necessita la dignitat d'aquest espai"

Tot per Terrassa (TxT) portarà al proper ple municipal un acord de junta de portaveus per exigir a la Generalitat de Catalunya la transmissió immediata de la titularitat de la pista poliesportiva de Vilardell. La reclamació, però, té una condició indispensable: l'espai ha de ser retornat en un estat "òptim de manteniment", obligant al Govern a assumir les inversions pendents abans tal com es va comprometre quan va assumir aquest espai fa 30 anys.
La pista poliesportiva no és només un equipament esportiu, és el cor de la vida social de Vilardell. Segons la regidora del districte 2, Lluïsa Melgares, es tracta de "l'únic espai que té Vilardell", un barri modest que "necessita la dignitat d'aquest espai".
Durant una visita a les instal·lacions, Melgares ha destacat el paper cohesionador de la pista: "Aquí juguen a petanca, juguen els nens a la tarda quan surten del col·le, les mares, es fan les festes majors". L'objectiu del consistori és obtenir el domini legal per poder gestionar l'espai directament amb el teixit associatiu, incloent l'Associació de Veïns, l'associació gitana, Dones amb Empenta i l'AFA de l'escola.
"Deixadesa" i silenci administratiu
El document que presenten al ple denuncia que la Generalitat ha incomplert els compromisos adquirits fa tres dècades, quan es va condicionar la cessió a la construcció d'un nou equipament i al manteniment dels usos. "La Generalitat no ha dut a terme cap inversió ni tasca de manteniment", afirma el text de la proposta.
La moció recorda que la cessió inicial a la Generalitat estava condicionada a la construcció d'un nou equipament esportiu en un termini màxim de cinc anys i al manteniment dels usos durant 30 anys.
Aquesta situació ha obligat l'Ajuntament i el propi veïnat a assumir la gestió de facto de l'espai. "De tant en tant, fins i tot els veïns venim a escombrar o a treure les fulles", ha explicat Melgares, tot lamentant que actualment hi ha greus deficiències "tant en l'il·luminat com en el manteniment de totes les instal·lacions".
L'Ajuntament denuncia que la manca de titularitat els impedeix legalment executar millores integrals o garantir la seguretat dels usuaris davant d'un estat de conservació que qualifiquen de "deficient" i amb possibles "riscos". Malgrat els requeriments formals previs, la resposta de l'administració autonòmica ha estat nul·la. "De vegades és pitjor que no et diguin un no, sinó que no contestin", ha sentenciat la regidora.
La demanda: arreglar abans de cedir
La proposta d'acord és clara: Terrassa vol la pista, però no vol heretar un problema estructural. Es reclama a la Generalitat que posi la pista "en condicions de manteniment perquè es pugui fer un ús digne" abans de traspassar-la.
Altres temes
El partit principal de govern portarà dues resolucions més al ple de novembre. D’una banda, instarà els departaments d’Educació i de Salut a dotar els centres educatius dels recursos humans, econòmics i tècnics necessaris per garantir suport professional especialitzat a l’alumnat amb diabetis mellitus tipus 1 i altres patologies que requereixin atenció mèdica durant la jornada escolar, amb l’objectiu d’assegurar un model d’educació inclusiva.
De l’altra, demanarà resoldre els dèficits sanitaris del CAP de Can Trias, que dona servei al barri del Roc Blanc de Terrassa i a la població de Viladecavalls.