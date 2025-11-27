Quan les joguines fan Nadal i ciutat

Terrassa dona el tret de sortida a una nova edició de la campanya “Cap Infant Sense Joguina”, impulsada per Creu Roja Joventut, que enguany es proposa arribar a 1.200 infants de famílies vulnerables de la ciutat. La recollida inicia aquest mateix dilluns, 1 de desembre, i estarà activa fins al 31 de desembre, i comptarà amb diversos punts d’entrega repartits per diferents barris de la ciutat.
Des de fa més de quaranta anys, aquesta iniciativa s’ha convertit en un projecte clau del calendari solidari terrassenc. Enguany torna a tenir com a espai neuràlgic la Casa Marià Ros, cedida per la Fundació Sant Llàtzer, on es coordina tota la logística: inscripcions, recepció de joguines, classificació i confecció dels lots. Segons explicava durant la presentació de la campanya, la presidenta de Creu Roja Terrassa, Anna Bertran, disposar d’aquest espai “ha estat un gran encert, ho vam veure l’any passat, quan va ser un gran valor afegit, ja que permet centralitzar la feina i fa més visible la campanya a la ciutadania. Estem molt contents”.
La tasca del voluntariat és un dels pilars de la iniciativa. La mateixa presidenta de Creus Roja Terrassa destacava que “són ells qui assumeixen el pes principal de l’organització i de la coordinació”, des de la gestió de dades de les famílies fins a la preparació de cada lot.
La tinenta d’alcalde i regidora d’Infància i Adolescència, Patricia Reche, ha remarcat que la campanya “forma part de l’ADN de la ciutat. No és només repartir joguines, és garantir un dret al joc, reconegut per les Nacions Unides, essencial pel creixement i desenvilupament dels infants”.
Quin tipus de joguines hi ha?
Cada família pot rebre un lot amb una joguina principal, una de secundària i un joc cooperatiu, sempre respectant els criteris de la campanya, i adequant-se a les recomanacions per edat. Creu Roja ha dividit les seves indicacions en sis franges d’edat. De 0 a 6 mesos, es demanen, per exemple, mantes d’activitats amb elements tàctils i sonors, o sonalls. De 6 a 12 mesos, blocs de construcció de fusta, o llibres sensorials, entre d’altres. D’1 a 2 anys, puzzles de fusta, o petits isntruments. De 2 a 3 anys, ja s’aposta per jocs d’habilitats o tricicles. De 3 a 6 anys, bicicletes, trens o cotxes teledirigits. I, de 6 a 10 anys, instruments, jocs d’estratègia, màgia o ciència.
Punts i dates clau
Els punts de recollida principals són l’oficina de Creu Roja, que atén durant els matins i tardes fins a les 17 hores de dilluns a divendres, i la Casa Marià Ros, que estarà oberta els dimarts i els dijous, des de les 17 hores fins a les 20, fins al 23 de desembre.
A més, hi haurà punts puntuals a Decathlon Parc Vallès durant el 29 i 30 de novembre i el 12 de desembre; l’Estadi Olímpic, amb una recollida de pilotes el 30 de novembre i el 14 de desembre (per cada pilota recollida, s’entregarà una entrada pel partit del Terrassa FC); el dissabte, 13 de desembre, a l’Abacus, el Drim i el Joguiba i una jornada especial a la Plaça de la Torre del Palau el 20 de desembre, amb activitats infantils i recollida directa.
Aquest any, Creu Roja torna a habilitar el Bizum 05637, amb el concepte “Terrassa”, per facilitar les aportacions econòmiques que permeten comprar joguines per completar els lots. La campanya de l’any passat va arribar a 1.123 infants i més de 500 famílies de la ciutat, amb prop de 20 voluntaris que van facilitar les tasques d’organització i coordinació. Una xifra que gairebé es triplica durant la campanya d’aquest 2025.
Amb el repte d’arribar als 1.200 infants, Creu Roja Joventut apel·la a la responsabilitat col·lectiva i a la implicació de tota la ciutat. Com bé recorda el mateix nom de la campanya i la presidenta de Creu Roja Terrassa recorda, “cap infant de Terrassa s’hauria de quedar sense joguina per Nadal”. Un any més, Terrassa s’organitza perquè això no passi.
Una campanya oberta i comunitària
La campanya també vol reforçar la implicació comunitària: escoles, esplais, associacions i empreses ja han anunciat la seva participació i, tant la seu de la Creu Roja com la Casa Marià Ros obriran les portes durant aquests dies perquè més entitats puguin col·laborar confeccionant lots. Per a Paula Fortuny, directora de Creu Roja Joventut Terrassa, “aquesta és una manera de connectar la ciutadania amb la realitat que viuen moltes famílies i fer visible que la solidaritat local té un impacte directe”.
Representants dels col·laboradors i patrocinadors de la campanya, durant la presentació a la Casa Marià Ros
Alberto Tallón
La iniciativa compta amb la col·laboració directa també en forma de patrocini, com any rere any, del Diari de Terrassa, al costat de l’Ajuntament, la Fundació Manuel Lao i Publitesa Comunicació, reforçant el compromís solidari amb una causa tant important com són els drets de la infància. “Com ja vam fer l’any passat, el que també pretenem amb aquesta campanya és que sigui una campanya de ciutadania, on els ciutadans puguin participar en aquesta campanya i sigui plenament comunitària”, relatava Anna Bertran.
Necessitat de joguines per a infants de 6 a 10 anys
Cada lot conté una joguina principal, una secundària i un joc cooperatiu, “per fomentar el joc compartit i els valors educatius, com la creativitat i la igualtat dins el nucli familiar”, explicava Paula Fortuny. Les joguines han de ser: noves, per motius de seguretat; educatives, que afavoreixin la creativitat, el simbolisme, i les habilitats socials; no bèl·liques, per evitar la normalització de la violència; i no sexistes, perquè tothom tingui accés als mateixos jocs. Enguany es necessiten especialment joguines per a infants de 6 a 10 anys, “les més difícils d’aconseguir”, explicava l’organització. Instruments, jocs de taula, d’estratègia o material esportiu, serien exemples.
Més de 50 voluntaris fan realitat la campanya
El funcionament és molt senzill: les famílies s’inscriuen i indiquen les preferències de cada infant. El voluntariat recull i digitalitza tota la informació.Després, els dimarts i dijous a la tarda, els voluntaris preparen els rebuts i organitzen les joguines per tipologia.Cada voluntari agafa una fitxa, recull les joguines adequades i prepara el lot personalitzat. Les joguines s’emmagatzemen en caixes classificades que faciliten la tria. Més de 50 voluntaris i voluntàries participen en aquest procés, que és “mecànic però molt maco”, segons Fortuny, perquè culmina en l’entrega directa a les famílies.