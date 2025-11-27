Fase final imminent per a la seu de la cultura popular

L’Ajuntament ha confirmat que “d’aquí a pocs dies començaran les obres” de la fase final de la rehabilitació del Condicionament Terrassenc, amb una inversió d’1,8 milions. L’objectiu d’aquesta actuació és completar el projecte destinat a acollir les entitats de cultura popular catalana de Terrassa, una intervenció de gran envergadura que, segons les previsions municipals, “durarà tot l’any 2026”.
El president de la Coordinadora d’Entitats de Cultura Popular, Jordi Serra, ha expressat la seva satisfacció: “Ens ha costat molt aconseguir un espai propi, per nosaltres quan més aviat millor. Estem contents”. El consistori ja ha formalitzat el contracte administratiu d’obres amb l’empresa Construcciones Fertres, SL. El calendari de l’obra, que tindrà una durada de 12 mesos, s’activarà amb la signatura oficial de l’acta de comprovació de replanteig.
La rehabilitació de l’edifici del passeig del Vint-i-dos de Juliol, obra de Muncunill, entra a la seva fase final per convertir-se en un espai de referència de la cultura popular. Inclou reforma interior, espais per entitats, assajos, exposició de gegants i bestiari i millores d’eficiència energètica. El projecte haurà costat uns 3,5 milions.
La reforma preveu criteris de sostenibilitat, com l’ús de fusta de proximitat i un mínim del 50% d’acer reciclat. El finançament és plurianual, amb 18.853,31 euros el 2025, 1,5 milions al pressupost de 2026 i 373.924,34 el 2027.
Futur trasllat de l’Andana
En paral·lel a l’execució d’aquestes obres al Condicionament, l’Ajuntament ha ratificat que està treballant en les necessitats que suposarà un futur desplaçament de la seu de l’Andana, servei d’acollida temporal per a persones sense sostre. Tot i que des del consistori admeten que “encara no es pot concretar la nova ubicació”, asseguren que els serveis tècnics ja estan treballant per buscar “el millor encaix” que doni resposta tant a les necessitats actuals com a les futures que tindrà aquest equipament.