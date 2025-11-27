El PSC nega que l’acostament al govern pel pressupost suposi un “punt d’inflexió”

L’aprovació dels pressupostos del 2026, facilitada per l’abstenció dels socialistes, ha suposat un gest de distensió en la fins ara tensa relació entre Tot per Terrassa i el PSC. Però, realment, és un canvi de paradigma a les portes del debat de l’estat de la ciutat, previst d’aquí a menys d’un mes? Mentre l’alcalde, Jordi Ballart, parlava d’un “acostament” i d’un “punt d’inflexió” en una entrevista recent al Diari, el portaveu adjunt dels socialistes, Javier García, ha matisat que l’acord va ser “puntual i exigent” i ha advertit que “això no significa que sempre sigui així”: caldrà anar debat a debat.
“El debat pressupostari no suposa cap punt d’inflexió per al PSC, perquè sempre hem mantingut l’esperit de construir i aportar en els moments clau”, ha reivindicat García, tot subratllant que l’aprovació dels comptes era “el més important”. El regidor ha defensat que aquest ha estat sempre el seu “compromís històric” i que, per a ells, “és essencial que el principal partit de l’oposició i el govern s’entenguin ara i sempre”.
El portaveu adjunt dels socialistes a Terrassa ha assegurat que no hi ha hagut converses formals sobre coalicions i que el PSC se sent còmode en el seu rol de “construir i fiscalitzar” des de l’oposició. Preguntat sobre si estarien oberts a entrar al govern si se’ls oferís, García ha estat taxatiu: “No, no, en cap cas. Això sí que ho descartem”.
Javier García ha continuat: “Jo, d’aquesta entrevista, el que destacaria és que, per a Jordi Ballart, entendre’s amb el primer grup de l’oposició és una condemna. Per al PSC, arribar a acords en benefici de la ciutat és una responsabilitat”. També ha volgut marcar “una gran diferència” entre les dues formacions: perquè els socialistes reivindiquen que la seva mà estesa “sempre hi ha estat” en qüestions de ciutat, com l’habitatge o l’espai públic.
El PSC coincideix amb l’alcalde en la necessitat de fer un front comú contra els discursos de l’extrema dreta. “Però crec que això també interpel·la la resta de formacions i ens obliga a donar resposta als problemes que té la ciutadania”, ha afegit Javier García.
“Al final, si l’extrema dreta creix, és també perquè s’aprofita del descontentament social, adopta un discurs populista i ofereix solucions simples a problemes complexos. En realitat, menteix a la gent, i el repte que tenim és fer entendre que no solucionarà els seus problemes”, assegura el portaveu adjunt.