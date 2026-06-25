Canvi de lletres, però mateixa essència

Fotos: Arxiu Diari de Terrassa i Alberto Tallón
Rambla d'Ègara 1980 - 2026
Va ser en 1980, any de l’estrena de la sèrie “Magnum, P.I.” a la cadena CBS, que es va col·locar el rètol de Centre Cultural a aquest edifici situat a la rambla d’Ègara. Es veu a la imatge més vella de les dues, i amb els dos operaris (o alguns) que s’encarregaven de la tasca. Amb el pas del temps, com es pot confirmar a la instantània actual, va canviar per una nova denominació, LaFact, Factoria Cultural de Terrassa.
En l’actualitat i no fa molts anys, hem anat veient moltes variacions dels noms d’empreses o entitats i, per tant, hauria de ser una cosa que no ens estranyés gens. També ens trobem a persones que canvien d’ordre els seus cognoms, clubs esportius que modifiquen el seu nom inicial o que canvien de parella com qui es canvia de roba interior.
Tornant a la foto del passat, i com és lògic, l’edifici es veu una mica antic respecte a l’actual. La bastida amb els dos treballadors que col·locaven les dues paraules, centre i cultural, se’ls veu amb una concentració adequada, encara que n’hi ha un que es fumava una cigarreta i això el podria distreure. O no, tampoc ha de ser així.
A la cultura
Aquesta construcció està plenament dedicada a la cultura. Pintures, dansa, musicals i concerts són molts dels protagonistes de les activitats que s’ofereixen. Passar de Centre Cultural a Factoria Cultural, doncs, és un pas que no denota un canvi exagerat de les seves funcions. La paraula “cultura” es manté d’alguna manera i, per tant, tothom ja sap a què hi va, si és que hi va.