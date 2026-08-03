Per a enderrocs, millor trucar al 3693

Fotos: Arxiu Diari de Terrassa i Nebridi Aróztegui
Passeig de les Lletres 1965 - 2026
De nou, a aquesta secció, i pel que fa a una de les fotografies antigues, podem fer-nos a la idea de com va ser l’enderroc d’un edifici de la ciutat. Aquesta instantània antiga, que és de 1965, any del naixement de l’actor brasiler Marcello Antony, ens mostra la demolició de diverses dependències de Torredemer S.A., que es dedicava al sector del tèxtil. Amb el pas del temps, aquesta zona es convertiria en el passeig de les Lletres, una via que té la biblioteca Central com l’edifici més característic. La foto del passat es va fer quan la construcció s’estava ensorrant. Només cal fixar-se en la part de dalt per comprovar-ho.
Qui es va encarregar d’aquest enderroc? Doncs es fa molt evident llegint el cartell que ho anuncia en la màquina encarregada de tirar-ho tot a terra. Excavaciones Manolo, amb seu al carrer d’Avinyó (llavors Aviñó), en el número 5 i en els baixos. El seu telèfon, en un temps en què no tothom en tenia, era el 3693. I, com en aquelles èpoques era preceptiu, tot amanit amb un “Tarrasa”.
Totes les obres
El desgavell que es veu és important, com ho són totes les obres que necessiten algun enderroc. A la part dreta de la foto, tanmateix, encara es pot visionar una petita mostra del carrer, amb algunes persones caminant, i la barrera del pas a nivell aixecada, cosa que fa suposar que el tren, en aquells instants, era lluny, encara.
Com es pot comprovar a la imatge d’ara, el canvi és d’aquells estratosfèrics i res a veure amb el que hi havia a mitjans dels anys seixanta.