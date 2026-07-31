Una obra més nova i una torre que surt

Fotos: Arxiu Diari de Terrassa i Nebridi Aróztegui
Parc dels Catalans 1989 - 2026
A aquesta part que es pot observar a la imatge més vella, que és de 1989, any en què el noruec Trygve Haavelmo va guanyar el Premi Nobel d’Economia, es volia aplicar un projecte que es va denominar “Puigcolapi”. Es veu la tanca feta d’obra que separava la rambla de les vies del tren dels Catalans i algunes de les velles cases que van anar a terra per poder edificar noves construccions, les que es poden veure mirant la fotografia actual.
Hi ha una nova obra a aquesta instantània d’ara, la del Bisbat de Terrassa, mentre que es manté ferma la torre i altres complements arquitectònics de l’Escola Pia, que sobresurten en les dues versions. Aquesta ubicació es va batejar com el parc dels Catalans, que es va inaugurar el maig de 1995 i que certificava una transformació important, amb el soterrament de les vies dels Ferrocarrils de la Generalitat.
Té més de 10.000 metres quadrats de superfície i, segons la pàgina web oficial de l’Ajuntament, “es tracta d’una estesa de gespa de superfície ondulada amb espais vorejats per camins, amb punts arbrats i que mira cap a la rambla”. També s’explica que el seu disseny es va fer des de l’Estudi d’Enginyeria i Urbanisme J. M. Domènech.
La nova forma
La ciutadania que va viure els temps de la imatge més antiga, ja s’ha acostumat a la nova forma d’aquesta zona i a la presència del parc dels Catalans. Amb el temps és el que succeeix, que ens adaptem bastant bé als canvis, encara que no sempre.