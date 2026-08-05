Una descoberta molt satisfactòria

Fotos: Ricard Domènech - Arxiu Diari de Terrassa i Nebridi Aróztegui
Carrer Cremat - Plaça de la Torre del Palau 1990 - 2026
Quan la transformació d’una zona de la ciutat arriba a la magnitud que va suposar la creació de la plaça de la Torre del Palau, els records encara busquen més enrere per imaginar com era tot abans dels arranjaments. I si s’obre una nova via, com va passar, encara costa més posar-se en la situació anterior perquè allò que estava, en podríem dir, amagat, va sortir a la llum. I la llum va bé per combatre la foscor. Ja se sap.
La calma i la tranquil·litat del carrer Cremat quan es va fer aquesta instantània, que és de 1990, any de la publicació del senzill “Pictures of You” dels britànics The Cure, es van trencar per un temps. Com en molts altres punts de la ciutat, la Plaça Vella o la rambla d’Ègara, com els més intensos.
L’excepcionalitat d’aquesta obra, com era d’esperar, va despertar l’atenció de la ciutadania que, com es pot comprovar a la part dreta de la foto, s’aturaven a xafardejar una mica i comentar la situació. També, i segurament com sempre, hi devien aparèixer aquells que saben de tot per expressar les seves crítiques a la manera de fer dels operaris.
La curiositat
Aquesta part que, finalment, donaria pas a la plaça, fomentava la curiositat. Es passava d’una ubicació desconeguda per a molts a un lloc ben visible. És evident que aquests descobriments són celebrats pel personal, que no pot amagar la satisfacció. Descobrir coses noves no només és un èxit per als més petits. També agrada als més grans. Tot allò que significa aprendre i novetat, pel que sigui, és benvingut.