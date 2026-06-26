La plaça de la Cuina Moderna o del Netol

Fotos: Arxiu Diari de Terrassa i Alberto Tallón
Carrer de la Font Vella (1991-2026)
A la fotografia més antiga de les dues que es publiquen avui, una sèrie de regidors de l’Ajuntament visitaven aquesta zona de la ciutat que tenia tots els números de convertir-se per a vianants, tal com ho és en l’actualitat. La imatge és de 1991, any en què els Estats Units van guanyar la primera edició del Mundial femení de futbol i a la dreta s’endevina la figura del llavors jove càmera de Canal Terrassa, Albert Roma. Ha plogut i molt per a tots els protagonistes que apareixen en un paisatge que ha variat poquet. Fins i tot, el Gamax continua oferint els seus productes.
Moltes de les persones que estaran llegint aquest article i guaitaran les fotos, sabran dir d’una tirada la relació de personatges del consistori de l’època que es poden veure. Torres, Aran, Marcet i Prunés, per exemple, serien part de l’alineació dels que formaven la corporació municipal. Suposadament per comprovar la viabilitat del projecte de fer una zona de vianants, van anar a aquest lloc, que caldria acabar de definir, si pertany a algun dels carrers, Font Vella, Sant Pau o Cardaire o si caldria crear, per exemple, plaça de la Cuina moderna o la del Netol.
Cap mala idea
No seria cap mala idea que es decidís convertir aquest enclavament en una petita plaça, com n’hi ha d’altres i fer una votació per decidir el seu nom. Algun dels proposats a les línies anteriors o qualsevol altre que s’empesqués algú. Tampoc seria descartable, abans, engegar un procés per tenir tres o quatre noms possibles abans d’escollir el definitiu.