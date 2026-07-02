Una banda musical en plena actuació

Fotos: Arxiu Diari de Terrassa i Nebridi Aróztegui
Plaça Vella (1980-2026)
La música va lligada indiscutiblement a les festes majors de les poblacions. No només pels concerts de grups de rock o altres estils, sinó també per altres actuacions com, per exemple, el d’una banda. I és una banda la que es veu tocant a la instantània del passat, que és de 1980, any de la mort del botànic i etnòleg francès Pierre L. Boiteau.
El dilluns 7 de juliol d’aquell any, i a les 20 hores, va començar aquest concert. El programa de la Festa Major d’enguany ho anunciava d’aquesta manera: “Selecte Concert a càrrec de la Banda Municipal de Música a la Plaça Vella, sota la direcció de D. Lluís Marco Albert”. Segons el blob “Records de Terrassa”, Marco va ser l’encarregat “de la composició musical” de l’himne del Terrassa FC, la lletra del qual va ser obra de Vicenç Villatoro.
La banda en qüestió es veu en ple rendiment, interpretant algunes de les peces que no s’especificaven en el programa. Es veu encara el monument a Alfons Sala a aquesta ubicació, com sempre, amb algun vailet que feia com si arribés al cim d’una muntanya. Al fons, a la part esquerra, es detecta l’Àmfora, una llibreria històrica de la ciutat especialitzada en exemplars en català.
A cada nota
També destaca la nombrosa presència d’espectadors, atents a cada nota, a cada so que sortia dels instruments dels integrants del grup. Curiós que tots lluïen vestit negre excepte un, situat a la part de la dreta amb el saxo, amb una americana clara. Seria bo saber els motius.