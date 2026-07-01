Una cavalcada amb detalls esportius

Fotos: Arxiu Diari de Terrassa i Alberto Tallón
Carrer Major (1973-2026)
Encara que podria semblar una cosa totalment diferent, el que es pot observar a la fotografia del passat, va passar a la Festa Major. Se suposa que, pel carrer Major i també altres, va passar una mena de caravana i un dels vehicles integrants anava abillat amb l’escut del Terrassa FC i amb unes noies portant samarretes de l’equip. No tenia res a veure amb la de Reis, que com tothom sap circula el dia 5 de gener, puntualment si no hi ha cap contratemps, però es veu alegria i bastant expectació.
A la part de dalt de la carrossa, sota l’escut del club, hi ha una mena de frase que podria dir “con la ayuda de los tarrasenses...”, però ja no es pot intuir res més. És possible que fos una demanda de col·laboració per part de la ciutadania per assolir els objectius que es marcaren en aquells temps.
Entre les noies que llueixen la samarreta del conjunt egarenc, de color vermell, si bé la imatge és en blanc i negre, hi ha una dona que no va vestida amb cap roba esportiva. Més aviat, sembla que era com la protagonista principal. Tot són suposicions, que consti.
Llançar caramels
No devien llançar caramels, com fan els Reis d’Orient, però pels somriures que mostren les persones que anaven a la carrossa o el vehicle en qüestió, tot apunta que va ser una estona divertida i que els assistents s’ho passaven d’allò més bé. És el que passa usualment en aquestes activitats a les festes majors, que el personal té ganes de moments per recordar, per oblidar tot el que suposa la rutina dels seus dies