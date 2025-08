“Si vas amb els deures ben fets, la Titan Desert no és tan dura”

Explica que ha fet producció audiovisual tota la vida, però els últims, pràcticament s’ha dedicat a fer-ho en relació amb el ciclisme, l’altra de les seves grans passions. “Vaig fer el programa “A Ritme de Pedal” de TV3. Era un programa de televisió dedicat al món de la bicicleta que em vaig inventar. Primer me’l va comprar la Xarxa i després TV3 va veure que tenia molta volada i em va comprar 26 capítols de cop.

Un dels continguts va ser la primera edició de la Titan Desert i “van estar encantats perquè gràcies a mi van tenir molta difusió.Era una cursa nova que va inventar el Juan Porcar, i el tercer any em va dir que que li fes la producció audiovisual, programa diari”.

Ho va fer fins ara i, a l’edició número 28, ja la va fer com a participant. “La bicicleta la porto a dins i en una cursa com la Titan Desert, si vas amb els deures fets la completes sense passar angúnies i no és tan dura. La frase “les curses et posen al teu lloc” és certa”.

Va estudiar Realització, però diu que “abans aprenies amb assaig i error”. Va començar reparant càmeres i vídeos i es va posar a fer “performances de videoart amb les càmeres i els televisors que hi havia en aquell moment”. És un món que ha canviat molt i ja no el satisfà tant i explica que “vaig començar en blanc i negre i els formats han canviat molt i hi ha hagut moltes adaptacions”.

En l’actualitat és autònom. Ha treballat fent producció per a la Volta a Catalunya i també per a la Vuelta a Espanya. A més, en aquests moments, també fa feines per Canal Terrassa quan li demanen.