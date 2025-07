“Volem que l’Ateneu Terrassenc sigui una entitat oberta a tothom”

Va començar a fer un curs d’iniciació a l’escriptura a la biblioteca Central, amb la Sílvia Alcàntara fa uns anys. “Sempre m’havia agradat molt escriure, i com que sempre estava estudiant coses, vaig decidir, prou estudiar, ara em dedico a escriure, que és el que m’agrada”, apunta. S’ha presentat a concursos i ha guanyat premis. Li agrada la novel·la negra i també “altres temes”.

Explica que “he fet una novel·la negra que no està publicada, però l’he fet per mi, per tenir-la, perquè em venia de gust”. No descarta publicar-la, però està en aquell punt de “tornar-me-la a mirar i, a partir d’aquí, intentar-ho”. Ha escrit més aviat narracions curtes i recorda que “havia escrit poemes, però no eren per presentar, eren més aviat coses meves”.

El curs que feia va passar a l’Ateneu Terrassenc i va pensar que li agradaria col·laborar-hi algun dia. I ara exerceix de vicesecretària d’aquesta entitat cultural. Amb el secretari s’encarreguen de “la comunicació, la coordinació dels tallers, dels clubs” i implicada en els projectes nous que van sortint. “Volem que l’entitat sigui oberta a tothom i que tothom pugui accedir a conferències, tallers, a aquests projectes de música, d’art, tot això”, diu, i opina que estaria bé a les entitats que “tots ens ajudem i que tots col·laborem, fer iniciatives i teixir una mica les relacions entre tots”.

L’any 2019 va guanyar el tercer premi del concurs de narracions curtes Soler i Palet i l’any 2021 el primer premi. Els anys 2020 i 2021 va guanyar el segon premi del concurs literari de la FEEC.