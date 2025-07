“La poesia és una forma de sentir i d’expressar i t’exposes molt”

Tot li ve de quan la seva mare, quan era petita, “em va regalar un diari, i tot va començar per aquí. I després en una activitat de l’escola, quan vivia a Flix, de fer un poema, em va agradar molt, i no vaig poder parar”, comenta. Quan tenia cinc anys, va arribar aquí des de Rússia. Però no va ser fins a l’any 2017 que “vaig començar a exposar-me a les xarxes”. Primer va ser per Instagram i, l’any 2022, va publicar “Corazón Sesgado”, el seu primer poemari.

Un any abans, va saber de Paseando por Marte, dedicat a sessions de micro obert, que es feia a l’Ateneu Candela, i allà “vaig conèixer molts poetes, i de fet va fer una miqueta palanca del manuscrit que tenia fet” i decidir publicar-lo. Diu que la seva poesia “és sentimental, d’emocions, de sensacions. La gran majoria d’escriptors que m’han llegit m’han dit que faig escenaris. És molt visual, i a l’hora de llegir, et fas una imatge del poema”.

També ha pensat escriure alguna novel·la històrica i té un llibre que li agradaria publicar, “111 momentos y una pluma”, que és “de moments, simplement descripcions de com un pot sentir la vida”, explica. Opina que amb la poesia “t’exposes molt. És una forma de sentir i d’expressar. En el meu cas, soc molt visceral i tot el que escric sí que ve de la meva experiència, ve de la meva vida, bàsicament”.

Dues poetes, la terrassenca Masé Balaguer i la sabadellenca Marina Talarn s’encarreguen de “Versa-nos”, un micro obert de poesia que es pot seguir al Bar Sommelier de Terrassa.