“Fem un esforç molt gran per aconseguir els nostres somnis”

Està estudiant Empresa i Tecnologia i li agradaria treballar “no sempre fent el mateix, sinó també descobrir una mica diferents mons i veure què és el que m’apassiona perquè avui dia no ho tinc gens clar”. Per a quan acabi els seus estudis s’ha marcat com a objectiu l’objectiu és “intentar marxar als Països Baixos a competir al màxim nivell i a veure com em desenvolupo allà” practicant el korfbal i també “si puc buscar en el món laboral” d’aquell país.

Van contactar amb ell des de Bèlgica per anar a jugar allà, però l’atrau més els Països Baixos. Juga al Korfbal Vallparadís i es va iniciar a través de la seva germana, quan tenia cinc anys. “De petit em passava hores tirant a cistella, sol, sense fer res, i era el que m’agradava fer. Va ser una connexió directa que no sabria com explicar”, assegura. Recentment, amb la selecció catalana sub-21, es va penjar la medalla de bronze del Campionat d’Europa.

“El grup d’aquesta selecció ha sigut magnífic i tots sabíem el que havíem de fer i anàvem a una”, comenta. Apunta que “creia en l’equip i crec que teníem la possibilitat de guanyar. Si no, per què competeixes?”. Considera que el korfbal és un esport amb poc reconeixement i es mereix més perquè “fem un esforç molt gran, i estem treballant dia a dia per aconseguir els nostres somnis”.

La medalla de bronze a l’Europeu considera que“més que un somni, és un pas”. Creu que aquesta selecció “podem arribar més lluny” i confia que sigui així al Mundial de Malàisia.