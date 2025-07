“Crec que està bé tenir aficions que només siguin aficions”

Amb tres amics, i ja fa quatre temporades, fan un programa a Matadepera Ràdio que es diu “Res en joc”. “Va començar sent un programa d’esports i cada cop ha anat mirant cap a altres temes perquè al final, el que volíem era fer com un programa que parlés en català i que parlés en terrassenc”, detalla. “Tots quatre som de hockey i ho volíem fer d’un vessant una mica més humorístic o no tan seriós com un programa esportiu”, diu.

Van començar a entrevistar a gent que “ens interessava saber què havien de dir de la ciutat o de Matadepera”. Tots escolten molt la ràdio i els hi va sortir aquesta oportunitat i van tirar-ho endavant. És setmanal i es grava i també es penja a Spotify. Afegeix que “faltava un espai que parlés dels catalans o que parlés dels terrassencs, o dels matadeperencs”.

Diu que el programa té un bon seguiment i “estem molt contents” i el perfil dels seus seguidors està entre els 20 i els 35 anys. Considera que la ràdio “és el mitjà que potser és més mòbil, que té més facilitat de canvi a l’hora de quan passa alguna cosa o quan es vol parlar d’algun tema en concret”. No s’ha plantejat dedicar-se professionalment a la ràdio i creu que “està bé tenir aficions que només siguin aficions”. Ha escrit alguna cosa per a alguna revista i “l’escriptura sempre m’ha interessat molt”, explica.

Va estudiar Comunicació Audiovisual i en l’actualitat treballa de tècnic de comunicació a Òmnium. “Sempre he tingut molt clar que em volia dedicar a temes de comunicació”.