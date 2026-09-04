En l’actualitat és secretari i membre de la Comissió de Cultura de l’Associació Veïnal de Poble Nou- Zona Esportiva, coneguda com La Sosi. Sempre s’ha involucrat en “aspectes culturals i de voluntariat”. Després d’uns anys participant d’aquestes activitats, ho va deixar, però sabia que “en algun moment hi tornaria” i, tot i que “no ho he fet a una entitat de voluntariat com a tal, sinó que he tornat amb una entitat d’associació de veïns”.
Quan va anar a viure a aquest barri, “hi havia com una junta gestora i es va fer una crida buscant a gent que volgués involucrar-se a l’entitat” i va començar participant en les festes majors i, més tard, va entrar a la junta de La Sosi, l’any 2023. “Vam crear unes comissions noves, entre elles la de Cultura”, de la qual forma part.
“És important que als barris hi hagi tot aquest tema cultural, que la cultura hi sigui, que l’oci també i és una manera de fer-los créixer i que la gent pugui participar”, manifesta. Durant l’any fan diverses propostes culturals, com per Sant Jordi o la Tardor Cultural.
“És un barri molt familiar i a la festa major, que és la gran festa que fem, la gent s’hi involucra moltíssim”, detalla. “Si les activitats que organitzem tenen el seu èxit, amb això ja ens donem per satisfets”. “És molt important escoltar la gent del barri per saber què és el que necessiten”, afirma.