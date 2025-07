L'època òptima per reinventar la llar

Quan arriba aquesta època pot ser un moment òptim per fer canvis i millores a la llar. La combinació de bon clima, més temps lliure i condicions de llum i ventilació favorables són factors que fan que, possiblement, sigui més fàcil i molt més còmode programar projectes de renovació, manteniment i personalització de l’habitatge. No obstant això, és recomanable planificar-ho tot amb antelació i tenir en compte alguns detalls, com les condicions climàtiques o les normes de seguretat per garantir que els treballs es facin de manera efectiva i duradora.

Un dels principals motius per escollir aquesta època per fer canvis a l’habitatge és que hi ha menys probabilitat de pluja i, per tant, es poden realitzar amb més garanties treballs a l’aire lliure com pintar, arreglar la façana, col·locar paviments exteriors o fer tasques de jardineria. La ventilació natural i la llum solar també afavoreixen els treballs de pintura i acabats, assegurant que els materials s’assequin correctament i el resultat final possibiliti que el resultat definitiu sigui estable i permanent per molt de temps.

Altrament, durant els mesos d’estiu, moltes persones tenen vacances o gaudeixen de més estones de temps lliure. Això facilita la coordinació de les tasques amb equips de professionals o fins i tot si decideixen fer algunes

feines ells mateixos. La disponibilitat de recursos, materials i serveis de renovació sovint és més àmplia en aquesta època, ja que moltes empreses i tallers estan en plena temporada i poden oferir millor preu i servei.

Comprovar els canvis

Les condicions de llum també són un avantatge i permeten poder veure amb claredat els canvis que es duen a terme a la casa, detectar possibles problemes i valorar els resultats amb més facilitat. A més, durant l’estiu, és més fàcil comprovar com els canvis afecten l’eficiència energètica de la llar, com ara la millor ventilació o l’eficiència dels sistemes de climatització i aïllament.

Abans de començar i embrancar-se en reformes o canvis a l’habitatge, cal tenir molt presents algunes consideracions. Com, per exemple, dissenyar una bona planificació prèvia abans de començar qualsevol projecte. És fonamental organitzar bé les tasques, establir un pressupost i contractar professionals qualificats, si és necessari. Aquesta planificació ajudarà a evitar retards i sorpreses desagradables en tota l’execució del projecte.

També és aconsellable fer una comprovació per si algun dels canvis que es volen començar requereixen alguna classe de permisos municipals o autoritzacions. Aquest apartat és especialment important per a reformes estructurals o canvis que afectin la façana o la instal·lació de sistemes elèctrics i de plomeria.

En aquesta línia, és de la mateixa manera rellevant assegurar-se que els treballs es realitzen seguint les normes de seguretat establertes, sobretot si impliquen treballs en alçada, manipulació de materials perillosos o utilització de maquinària. Cal tenir-ho tot ben estudiat per evitar accidents o altres ensurts que ens puguin perjudicar.

Tenir un pressupost i repartir les tasques és essencial per començar bé un projecte de renovació de la llar

Tot amb antelació

S’ha de considerar, d’altra banda. La qüestió que algunes reformes poden durar diverses setmanes. S’ha de tenir tot en compte amb antelació per garantir que les obres no interfereixin en les vacances o en la vida quotidiana. Si s’allarguen en el temps, poden ser perjudicials en clau més social i de comoditat i afectar el dia a dia de la família.

És evident que renovar la façana, pintar portes, finestres o murs exteriors són feines que és preferible que es facin durant l’estiu. La bona ventilació i la baixa humitat ajuden que els materials s’assequin ràpidament i que

la feina duri més. Si es disposa de jardí o espai exterior, també és un bon moment per plantar, podar arbres, instal·lar sistemes d’irrigació o crear zones de descans. Un bon manteniment del jardí no només millora l’estètica de la casa sinó que també augmenta el valor de la propietat.

Tanmateix, també són uns mesos per pensar en reformes a l’interior, com és el cas d’actualitzar sistemes de climatització, instal·lar persianes o cortines que bloquegin el sol, o millorar l’aïllament de parets i sostres. Són

canvis que es noten principalment durant l’estiu, quan les temperatures són més altes.

Els banys i la cuina

Endemés, encara que pugui semblar al contrari, també són setmanes per pensar seriosament en reformes a estances com els banys o la cuina. L’estiu pot ser una magnífica època per planificar i començar aquestes tasques, ja que sovint són projectes que requereixen estar sense l’ús habitual durant unes setmanes i, amb les vacances, es poden fer algunes obres que seran molt menys invasives que si es fan durant l’època de col·legis i quan encara s’està treballant.

Fer canvis a casa durant l’estiu no només millora l’aspecte i funcionalitat de la llar, sinó que també pot traduir-se en un estalvi energètic i una major comoditat. Millorar l’aïllament, instal·lar sistemes de climatització més eficients o optimitzar la ventilació pot reduir les factures de serveis i fer que la casa sigui més sostenible. A més, poden incrementar el valor de la propietat, fet que és especialment interessant si s’està pensant a vendre o llogar l’habitatge en el futur. Sempre atraurà més potencials compradors o inquilins si l’habitatge presenta un aspecte seductor i amb l’espai totalment renovat.