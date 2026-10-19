Matadepera és el segon municipi més ric d’Espanya: la renda neta mitjana per persona és de 28.607 euros

Matadepera es manté ferm a la part més alta de la riquesa a l'Estat espanyol. Segons l'Atles de distribució de la renda de les llars de l'any 2024, publicat aquest dilluns per l'Institut Nacional d'Estadística (INE), la localitat vallesana revalida la segona posició en el rànquing de municipis de més de 2.000 habitants amb la renda mitjana neta per persona més alta d'Espanya, només superada per Pozuelo de Alarcón (Madrid).
En concret, Matadepera va registrar el 2024 una renta mitjana neta per habitant de 28.607 euros anuals. Aquesta xifra situa el municipi veí de Terrassa per sobre de grans referents socioeconòmics de l'Estat com Boadilla del Monte (28.382 €), Torrelodones (26.573 €) i Getxo (26.472 €). El podi estatal de Pozuelo de Alarcón (32.612 €), Matadepera i Boadilla del Monte es consolida així per quart any consecutiu com el triplet de capdavant de la riquesa a Espanya.
Lideratge absolut a Catalunya
Mentre que a nivell estatal es penja la medalla de plata, dins de Catalunya Matadepera continua sent el líder indiscutible. En el rànquing català de municipis de més de 2.000 habitants, s'imposa per davant de Sant Cugat del Vallès.
Si s'analitzen els indicadors de la llar, Matadepera i Sant Cugat encapçalen Catalunya amb una renda mediana de 37.450 i 33.950 euros anuals per habitant, respectivament (és a dir, la meitat de la població cobra per sobre d'aquests valors i l'altra meitat per sota). Pel que fa a la mitjana per unitat de consum —indicador que pondera els ingressos nets per llar segons el nombre de membres—, tots dos municipis vallesans superen amb escreix els 41.000 euros anuals.
Unes xifres que tripliquen els municipis amb menys ingressos
Les dades de l'INE mostren un fort contrast tant a nivell català com estatal:
A nivell d'Estat: La renda neta mitjana per persona a Espanya va augmentar un 6,1% el 2024, situant-se en els 15.948 euros. Matadepera, per tant, pràcticamente duplica la mitjana espanyola. A l'extrem oposat de la taula estatal es troba Iznalloz (Granada), amb 9.153 euros per habitant.
A nivell català: A l'altre extrem de Matadepera i Sant Cugat hi figuren les localitats de Salt (Gironès) i Castelló d'Empúries (Alt Empordà), que registren les rendes medianes més baixes de Catalunya amb 16.450 euros anuals, menys de la meitat que els líders vallesans.