La por s’instal·la a Matadepera per un repunt de robatoris a domicilis: "Ens hem sentit molt sols"

L’augment d’entrades a domicilis registrat a Matadepera en el darrer mes —amb un total de dotze denúncies oficials, segons confirmen els Mossos d’Esquadra— ha disparat la preocupació i la sensació d’inseguretat entre els veïns de les urbanitzacions del municipi. Tot i que la policia catalana emmarca aquest repunt dins una tendència general a la baixa en els últims mesos i assegura que la situació s’ha estabilitzat aquesta darrera setmana gràcies a un reforç de la vigilància, el veïnat denuncia haver viscut dies de molta tensió i critica la manca d’efectius de la Policia Local per fer-hi front.
Segons expliquen els mateixos residents, l’alarma es va encendre a mitjan octubre, quan els grups de WhatsApp de les urbanitzacions es van omplir d’avisos per intents de robatori. Alguns propietaris van detectar els intrusos gràcies a les alarmes, mentre que d’altres van comprovar a través de les càmeres de seguretat com una parella d’encaputxats —en la majoria dels casos eren dues persones— rondava pels seus jardins. En alguna de les gravacions s’hi observa un dels sospitosos amb un objecte a la mà que podria ser una pota de cabra o un ganivet.
Les zones més afectades són les àrees residencials allunyades del nucli urbà, com les Pedritxes i, especialment, Cavall Bernat. En aquest darrer sector, els veïns han arribat a valorar la contractació de seguretat privada o la instal·lació de pilones per restringir l’accés de vehicles. Entre el veïnat també circula la teoria que els lladres arriben a primera hora del matí en taxis procedents de Barcelona, Terrassa o Sabadell vestits d’excursionistes —aprofitant la proximitat amb l’entrada al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac— per controlar les cases durant el dia i assaltar-les quan cau la nit.
Desplegament de Mossos
Davant d’aquest increment de 12 denúncies en 30 dies, l’Àrea Bàsica Policial (ABP) de Terrassa dels Mossos d’Esquadra ha activat un dispositiu especial que combina la investigació amb la prevenció sobre el terreny, mitjançant patrulles uniformades i vigilància aèria amb drons. Segons el cos policial, aquest desplegament ja ha donat fruits i els robatoris han disminuït en l’última setmana, un fet que també perceben els veïns en notar una presència policial més evident al municipi.
Malgrat aquesta treva recent, els residents mantenen el malestar amb la resposta de la Policia Local. “Molts cops truquem a la nit i no ens atén ningú, o han de pujar els Mossos des de Terrassa. Ens hem sentit una mica sols”, lamenten. Aquesta manca de personal s’arrossega des de fa anys: segons ha pogut saber el Diari de Terrassa, dels 22 agents de la plantilla actual, vuit es troben de baixa, fet que provoca que en diverses ocasions només hi hagi un policia de servei. A més, fonts veïnals apunten a una possible relació tensa entre l’alcalde, Guillem Montagut, i part del cos policial.
En aquest context, el vídeo que el batlle va publicar a les xarxes socials per tranquil·litzar la població i donar consells preventius no ha convençut els afectats. “Per dir això, val més que no digui res; la solució passa per tenir més policia”, critiquen.
En el missatge, Montagut atribuïa el repunt al canvi d’hora d’hivern i a l’efecte crida que generen les notícies que situen Matadepera com un dels municipis més rics de l’Estat.
“Que la gent no dubti en trucar al 112”
En aquest sentit, tant els Mossos d'Esquadra com l’Ajuntament insisteixen en la importància de trucar immediatament al telèfon d’emergències 112 (o al 93 787 01 35 de la Policia Local) davant qualsevol soroll, persona o vehicle sospitós al veïnat, com també fer ús de l’aplicació mòbil de la policia catalana. Així mateix, el consistori recorda mesures bàsiques d’autoprotecció davant l’escurçament de les hores de llum: tancar sempre les portes amb clau (fins i tot quan s’és a dins o a l’hora d’anar a dormir), instal·lar temporitzadors als llums en cases aïllades, no deixar eines a l’exterior que puguin facilitar el forçament d’accessos, vigilar el tancament complet de les portes de garatge i exigir sempre acreditació al personal de subministraments abans d’obrir la porta.