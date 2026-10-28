Matadepera aprova un pressupost de 18,5 milions: es redueix un 1% respecte el de 2026

L’Ajuntament de Matadepera ha aprovat un pressupost de 18,5 milions d’euros per al 2027, un 0,99% menys que l’any passat. El ple extraordinari celebrat dimarts va donar llum verda als comptes municipals i a la modificació de les ordenances fiscals, les quals mantenen una congelació generalitzada de tributs amb l’objectiu de “no augmentar la pressió fiscal sobre la ciutadania”. Segons va detallar el regidor d’Hisenda, Francesc Llobet, els ingressos augmenten en la partida d’impostos directes (+4,31%), un increment motivat principalment per la meitat de la plusvàlua, i en les transferències de l’Estat (+10,31%). En canvi, les taxes i els preus públics cauen un 6,91%. Pel que fa a l’actualització de les ordenances, els únics increments notables se centren en la taxa d’Ocupació de Via Pública (+7,5%) i en l’impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO), amb un augment mitjà del 3%.
El capítol d’inversions absorbeix més de 3,2 milions d’euros (el 18% del total pressupostat i una reducció del 15% respecte del 2026). La gran aposta del govern local serà l’adquisició de l’edifici de l’antiga Escola Bressol Sagrada Família per 2,3 milions d’euros, un espai destinat a usos culturals i educatius que pretén acollir la nova seu de la Biblioteca Àngel Guimerà. La resta de partides destacades es destinen a Ca l’Aldavert (160.000 euros), la millora de les instal·lacions esportives (150.000 euros), el clavegueram del carrer Noguera, el parc Torredemer i la millora dels camins escolars.
El debat polític va evidenciar la divisió del plenari. Des de les files del govern, Anna Piñol (ERC) va defensar el seu vot a favor destacant la compra de l’escola bressol com “una inversió estratègica” que guanyarà metres quadrats, reactivarà el carrer Sant Joan i dinamitzarà el comerç local. Tot i això, Piñol va reclamar “més ambició transversal” en la gestió del medi natural per reduir la vulnerabilitat davant els incendis. La proposta va sumar també el suport de les regidores no adscrites Núria Garcia i Dolors Martí.
En canvi, l’oposició va votar en bloc en contra. Laia Sala, com a portaveu de Suma’t Matadepera davant l’absència de Nil López, va criticar que “tenir majoria no hauria d’impedir escoltar altres opinions” i va lamentar que la compra de l’escola bressol monopolitzi la inversió “sense informació prèvia”. Sala va posar el focus en la baixa execució d’anys anteriors, la manca de planificació en els 395.000 euros de manteniment de carrers i la gairebé nul·la partida per a habitatge assequible (10.000 euros).
Finalment, Gabriel Pirla (Junts per Matadepera) va exigir un seguiment més estricte de la despesa, va reclamar una revisió urgent de les taxes de residus, aigua i clavegueram, i va demanar una proposta concreta per a l’antic camp de golf.