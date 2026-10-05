Matadepera recupera la “T” del seu cartell

La “T” que faltava des del passat mes de juliol ja torna a lluir al cartell de benvinguda de Matadepera. El rètol, situat als peus de la barraca de vinya, a l’entrada del poble per la carretera de Castellar o Sabadell, ja torna a mostrar complet el nom del municipi.
La mateixa empresa encarregada d’instal·lar el rètol, Peps Espais, va reintegrar la setmana passada la peça i va reforçar la seva base. D’aquesta manera, el cartell torna a mostrar íntegrament el nom de “Matadepera”, després d’uns mesos en què havia quedat incomplet. El cartell original es va instal·lar el passat mes d’abril i es va elaborar amb una base d’acer inoxidable pintat al forn.
Segons l’Ajuntament de Matadepera, el pressupost de tot plegat ha pujat prop de 9.000 euros. El rètol culminava la reforma d’aquest espai que va començar amb la instal·lació de l’escultura dedicada a Ermessenda, el 2014, i la barraca de vinya, el 2018.
Un símbol de pertinença
La regidora d’Obres Públiques, Anna Piñol, impulsora de la iniciativa, ja va explicar en el moment de la instal·lació que “era molt necessari identificar-nos com a poble”, com passa amb tants altres municipis: no deixa de ser una qüestió d’identitat i un senyal de pertinença a una comunitat”.
L’Ajuntament de Matadepera preveu que ben aviat es pugui instal·lar també la il·luminació definitiva del cartell.