Els presumptes responsables dels darrers robatoris a domicilis de Matadepera han estat detinguts. Així ho ha anunciat l’alcalde del municipi, Guillem Montagut, en un vídeo publicat a Instagram, en què ha informat de l’arrest de sis persones en dues actuacions policials. Segons explica, tres van ser detingudes el passat dissabte 21 de novembre i les altres tres durant la matinada de dimecres a dijous. El batlle destaca la coordinació entre la Policia Local i els Mossos d’Esquadra, tot i que el cos policial no ha facilitat informació sobre les detencions.
Montagut assegura que alguns dels arrestats residien a Matadepera i que, després de cometre els robatoris, es quedaven al mateix poble, un fet que hauria dificultat la seva localització. L’alcalde els ha definit com les “cèl·lules potser que més actuaven a la vila”, però ha advertit que la investigació continua oberta per esclarir els fets i determinar si hi ha més implicats. Per aquest motiu, ha demanat als veïns que no abaixin la guàrdia.
Segons ha informat, la feina policial s’havia iniciat al setembre, quan els dos cossos ja preveien que es podrien produir robatoris durant aquesta època de l’any.
Les detencions arriben després de setmanes de preocupació entre els residents de les urbanitzacions, especialment a les zones de les Pedritxes i Cavall Bernat. En una informació publicada el 17 de novembre, aquest diari recollia el malestar veïnal davant l’increment de robatoris i d’intents d’entrada a domicilis. Alguns propietaris havien detectat moviments sospitosos als jardins de casa seva a través de les càmeres de seguretat, mentre que d’altres havien rebut avisos d’intents d’accés gràcies als sistemes d’alarma.
En aquell moment, els Mossos d’Esquadra havien activat un dispositiu especial a Matadepera per reforçar la vigilància i investigar els fets. L’operatiu combinava patrulles uniformades i vigilància aèria amb drons. La situació s’havia estabilitzat durant els dies previs a la publicació de la notícia, segons havien comunicat aleshores els Mossos d’Esquadra.