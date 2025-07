Talls continuats d’aigua a Matadepera: “Sentim que ens prenen el pèl”

Els residents de la urbanització de Sant Llorenç dels Pins, al terme municipal de Matadepera, viuen un estiu especialment complicat. La gota que ha fet vessar el got, diuen, són els prolongats i reiterats talls d’aigua que han patit des de l’1 de juny. Però, segons els veïns, la situació ve de lluny. “Ara ja sentim que ens prenen el pèl”, denuncia contundentment una de les veïnes afectades.

Durant el passat mes, els veïns van comptabilitzar prop de 15 interrupcions en el subministrament d’aigua. Segons expliquen, els talls solen produir-se al matí, entre les 6 i les 11 hores, una franja especialment crítica per a les famílies. “És quan ens preparem per anar a la feina i els nens per anar a l’escola. Estar sense aigua a aquestes hores és un despropòsit”, lamenta un dels veïns. Els talls d’aigua, en alguns casos, s’han prolongat fins ben entrada la tarda, deixant als veïns sense subministrament durant gran part del dia.

A aquest problema s’hi suma una baixa pressió habitual de l’aigua, que, tot i que no és nova, ha estat acceptada resignadament per part dels residents. “Portem anys adaptats a la situació. Sabem que la bomba que impulsa l’aigua aquí no funciona bé”, explica una altra veïna, que prefereix no donar el seu nom. “Però una cosa és la pressió, i una altra és que no surti ni una gota d’aigua per l’aixeta”, afegeix.

El servei, sota sospita

Els veïns es posen en contacte amb l’empresa MINA Serveis d’Aigua, a través d’Aigües de Matadepera, cada vegada que es produeix una incidència. Tanmateix, denuncien que la resposta no és satisfactòria. “Et diuen que prenen nota, i potser venen, però el que fan és tapar forats. No solucionen el problema estructural”, afirma amb indignació un resident del carrer Llevant.

Precisament en aquest mateix carrer, així com al de Tramuntana, es van produir fa poc fuites importants d’aigua després que, segons els veïns, els tècnics restablissin el servei augmentant la pressió. El sistema, ja de per si obsolet, no va resistir, i les canonades van col·lapsar, provocant que l’aigua corregués en grans quantitats pels carrers. Una situació que per als veïns no és cap sorpresa.

Una xarxa del segle passat

El malestar ciutadà apunta directament a l’estat de la infraestructura. Segons sospiten els veïns, les canonades no s’haurien renovat des dels anys 60. “És un sistema que fa dècades que hauria d’haver estat substituït. Qualsevol intervenció que es fa és un pedaç”. Algunes famílies expliquen que, per ara, no han patit talls en les darreres setmanes, però no es refien. “Això va per zones, avui ens toca a nosaltres i demà a ells. Per això, ens solidaritzem amb els nostres veïns”, explica una de les veïnes.

Silenci institucional

Els residents també apunten a una manca de resposta institucional. Diversos veïns asseguren haver presentat instàncies a l’Ajuntament de Matadepera informant de la situació. “Ens van dir que no en sabien res, però això fa mesos, i encara estem igual o pitjor”. En resposta, el consistori hauria promès una reunió amb l’empresa subministradora, però aquesta, segons afirmen els afectats, encara no s’ha produït. La manca d’informació oficial ha generat desconcert i desconfiança. “Ens sentim desemparats”.

“Quan no és l’aigua, és la llum”

A la llista de deficiències que pateixen els veïns de Sant Llorenç dels Pins cal afegir-hi també el subministrament elèctric, que segons expliquen, falla especialment durant l’hivern, amb talls reiterats que afecten greument la vida quotidiana. “Quan no és l’aigua, és la llum”, resumeix amb resignació una resident del carrer del Mestral. Es tracta d’una problemàtica de llarga durada que, com en el cas de l’aigua, no ha estat resolta malgrat les queixes reiterades. Alguns veïns asseguren que aquests talls els han deixat aparells com la nevera o la rentadora a mig funcionament, amb les molèsties que això comporta. “Se’t queda la roba a mig rentar o el menjar l’has de tirar a la brossa”, afegeix un altre afectat.