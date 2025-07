Les obres del Drac Parc, fins al setembre

Les obres que des de finals del mes de maig afecten el trànsit del Drac Parc i el Pla de Sant Llorenç pel canvi d’una canonada, han entrat en una nova fase, que no s’acabarà fins al mes de setembre.

S’instal·larà un semàfor provisional a la plaça de l’Olivera, que regularà el pas alternatiu de vehicles d’accés al passeig del Pla.

El trànsit es restringirà als trams directament afectats pels treballs, amb accés reservat a veïns, serveis d’emergència i vehicles autoritzats.

Per facilitar la circulació, s’han habilitat itineraris d’accés alternatius, degudament senyalitzats, tant per als vehicles que provenen de la carretera de Terrassa com per als que venen pel carrer d’Enric Genescà. Per tot això, es recomana evitar l’accés pel passeig del Pla des de la plaça de l’Olivera, especialment en hores punta.

La durada prevista d’aquesta operació serà de 10 dies, però el conjunt de les obres, que s’allarguen fins a la plaça del Pla de Sant Llorenç es perllongarà fins al setembre.

Es demana “comprensió”

Una vegada més, l’Ajuntament demana “comprensió i col·laboració a la ciutadania durant el període d’obres”, recordant que “aquesta actuació és essencial per millorar la xarxa de sanejament i la qualitat de vida del veïnat”.