Els veïns de Can Vinyers (Matadepera), fa setmanes que conviuen amb una plaga de rates que afecta patis, carres, garatges i fins i tot piscines. El fenomen ha anat en augment i els veïns asseguren que "la situació és insostenible". La presència d'aquests rosegadors pels voltants del camp de golf municipal està generant inseguretat, a més de preocupació per la salut pública i pels danys que poden provocar les llars.

Un dels veïns afectats, Xavi Llobet, explica que les primeres rates van aparèixer "a mitjans de febrer", però no li van donar massa importància. Assegura que "a principis de maig", veure aquestes criatures ja no era quelcom "puntual" i començava a convertir-se en un problema per a la convivència. "Creiem que tot això ve donat del tancament del golf i la deixadesa del camp", apunta Llobet.

El 12 de maig, un veí va presentar una instància a l'Ajuntament per demanar solucions i, a partir d'aquí, en van arribar d'altres. Llobet comenta que, arran de les queixes, "el consistori va enviar un equip" dedicat a eliminar plagues, però la situació no va millorar. Més tard, aquesta empresa privada va tornar a Can Vinyers "per col·locar caixes amb verí". Una actuació que, segons els veïns, no ha estat una solució definitiva.

Llobet remarca que la magnitud de la plaga és molt important: "Tinc veïns que fa més de 25 anys que viuen aquí i, abans d'això, només havien vist tres rates". També remarca que la situació "no és ni molt menys saludable", afegint que "no parlem de ratolins, que també n'hem trobat algun, sinó de rates molt grosses". Un altre veí va descriure un exemplar "que semblava un conill".

Les rates, doncs, s'han convertit en una presència habitual i preocupant. Algunes entren als patis o fins i tot a les cases, mentre que d'altres són trobades mortes als carrers i piscines. "Tinc una veïna que aquest mes passat ha tret 15 rates de la seva piscina", assegura Llobet. En altres casos, aquests rosegadors s'han arribat a menjar un cable de fibra òptica o, fins i tot, entrar dins dels cotxes. A més, una gravació d'un veí mostra "una rata saltant de teulada a teulada", la qual cosa ha generat temor entre els residents. "Tenim por d'obrir les finestres de l'habitació per si entren", lamenta Llobet.

El passat mes de juny, una veïna va treure més de 15 rates de la seva piscina

Davant la persistència del problema i l'aparent multiplicació de la plaga, el veïnat reclama més actuacions per part de l'Ajuntament. "Penso que haurien d'investigar per intentar erradicar tot això", manifesta. La lentitud en la resposta per part del consistori incrementen la frustració entre els veïns, que principalment demanen que "l'espai estigui en condicions". Llobet explica que "soc conscient que és pràcticament impossible que en una setmana se solucioni això, perquè no és una cosa puntual, però crec que han d'actuar al respecte".

Els veïns temen que si no s'actua amb celeritat, el problema es faci encara més greu. Llobet sosté que, si tot continua així, "les rates podrien arribar al poble tard o d'hora".

A Can Vinyers, està començant a ser habitual trobar rates mortes als carrers

L'alcalde de Matadepera, Guillem Montagut, afirma que el consistori està seguint la situació i que aviat oferiran informació detallada: "La setmana vinent tindrem un resum de les actuacions dutes a terme i de com està la situació a Can Vinyers".

Un ramat d'ovelles a Can Vinyers

En les darreres setmanes, un ramat d'ovelles ha estat pasturant pels terrenys de l'antic camp de golf de Can Vinyers. La seva presència respon a una voluntat de mantenir la vegetació a ratlla. Segons explica Guillem Montagut, "hi han estat tres setmanes i han fet una feina espectacular. És una manera de tallar herba de forma natural".

Malgrat tot, els veïns expressen preocupació per la possible contaminació de l'aigua. "Ens han dit que l'aigua està contaminada i les ovelles han begut d'allà", expressa Llobet. En aquest sentit, cal destacar que inspectors de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) s'han desplaçat a la zona per "analitzar abocaments d'aigües fecals i residuals" procedents de la depuradora cap al torrent de la Betzuca. Segons expliquen alguns veïns, "la presència de rates coincideix amb les dates d'aquests abocaments", i una cosa podria portar l'altra. L'origen del problema seria "una peça pendent d'arribar" per reparar la depuradora, motiu pel qual s'estan produint aquests vessaments.