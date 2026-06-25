Contra l’incivisme a la Festa Major

Queda només una setmana per a la Festa Major de Terrassa. Els últims preparatius ja estan en marxa per arribar com cada any a temps perquè tot surti a la perfecció. En aquests dies, les dues prioritats del govern municipal durant aquest mandat, la neteja i la seguretat, es posaran a prova. En tot cas, l’Ajuntament no vol perdre el control en els actes multitudinaris. Per això, Eco-Equip ha creat un servei específic format per 42 operaris per incrementar la seva presència a les zones on es concentraran els actes. Pel que fa a la seguretat, hi haurà més presència policial, amb patrullatge permanent als espais cobertura d’actes. I hi haurà un control específic per prevenir furts de carteres i dispositius mòbils, especialment en horaris propers als tancaments. Sabem que aquests dies els incívics i els delinqüents poden trobar els seus àmbits. Per això, tots els recursos que es posin per impedir-ho seran molt necessaris.\r\n