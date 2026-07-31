Idees per revifar el Mercat del Triomf

El Mercat de Sant Pere es va inaugurar el 8 de desembre del 1928 per donar resposta a les necessitats de tenir un espai més ampli per a la venda d’aliments, ja que el barri havia crescut. Inicialment, comptava amb 71 llocs de venda a l’interior i 63 a l’exterior. Ara, l’Ajuntament ha obert un procés participatiu per definir el futur del Mercat del Triomf. L’equipament conserva una base sòlida de clients, però necessita trobar noves fórmules per continuar guanyant atractiu. És clar que els hàbits de consum dels terrassencs han canviat. També és cert que emprendre com a paradista en un mercat no és fàcil. Per això, els mateixos venedors consideren clau que es revisin els costos que assumeixin els futurs concessionaris. Veure parades buides no és la imatge que anima a comprar. Activitats per dinamitzar el mercat també ajuden a portar nous clients i també possibles emprenedors. En tot cas, el procés participatiu ha de culminar amb accions efectives i urgents.\r\n