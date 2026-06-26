Encara queda molt camí per fer

El Servei d’Atenció Integral a la Diversitat Afectiva, Sexual i de Gènere (SAI DASIG) va recollir l’any passat 26 denúncies per discriminació LGTBI-fòbica. És evident que la lluita pels drets del col·lectiu ha avançat en els últims cinquanta anys, des de la fi del franquisme. Tanmateix, encara hi ha molt camí per fer. L’auge de l’extrema dreta arreu, també i especialment a Terrassa, fa que els atacs a les persones LGTBIQ+ siguin constants. Un dels exemples és el mateix alcalde, Jordi Ballart, que rep insults constants a les xarxes socials i fins i tot han aparegut pintades atacant la seva condició. Per això, demà, 28 de juny, hi haurà una manifestació de l’Orgull a Terrassa, que està oberta a tothom i amb la qual els organitzadors demanen el suport de tota la ciutadania per fer-se ressò de les seves reivindicacions. Enguany, el lema de la protesta és “Orgull terrassenc: tradició, memòria i drets”. Aquesta lluita té molta història i malauradament s’ha de mantenir ben viva.\r\n