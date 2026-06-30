La viabilitat de les escoles bressol

Les escoles bressol afronten des de fa anys diversos reptes que les tensionen i, en alguns casos, n’hi ha que han desaparegut, tant per la reducció de la natalitat com la implementació de la gratuïtat d’I2 a la xarxa pública. Tot i això, les escoles bressol que són privades o d’iniciativa social són el 40% del total, de manera que són representatives. Ara entomen un nou repte: la reducció de ràtios que es proposa des del Ministeri d’Educació. Que hi hagi menys nens i nenes a cada classe és vist com una bona notícia des del sector de les escoles bressol privades, però també analitzen que això podria produir un efecte “boomerang”. Temen que, sense un increment del finançament públic, moltes no en puguin assumir el cost. Costos que tant poden ser laborals, en nombre de professionals, com d’espai, perquè reduir les ràtios implica crear més grups o oferir menys places. Per aquest motiu, cal continuar treballant per trobar la fórmula més adient.\r\n