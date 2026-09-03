Terrassa, “Fàbrica de Talent”

“Fàbrica de Talent” és la proposta més votada en el procés participatiu per escollir l’eslògan que més bé defineix la ciutat i els elements que més la identifiquen i singularitzen. Posa èmfasi en el missatge que Terrassa és una ciutat que crea talent i genera futur; una fàbrica viva on les idees i els projectes prenen forma i es converteixen en motor de progrés. El concepte “Fàbrica de Talent” concentra la identitat històrica i el present transformador de Terrassa: parteix del passat industrial que va definir la ciutat durant dècades, però li atorga un nou significat des d’un punt de vista contemporani i amb visió de futur. Una vegada s’ha arribat aquí, encara queda un procés llarg per concretar accions que expliquin aquesta manera de ser fora de la ciutat. Haurem de tenir paciència. El projecte Marca de Ciutat ha estat complex des de l’inici. Haurem de confiar que tot l’esforç que s’hi ha posat acabi amb la projecció de Terrassa que estigui a l’altura.\r\n