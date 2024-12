La Lliga dona tres dies més al Barça per intentar inscriure Dani Olmo

Nació Digital

La Lliga ha donat finalment tres dies extres al Barça per inscriure al terrassenc Dani Olmo (i a Pau Víctor) davant les dificultats per tancar un acord amb diverses empreses del golf Pèrsic per a la cessió dels drets d’explotació de les llotges VIP del nou Spotify Camp Nou. Així, el club guanya temps per evitar el fracàs, tal com ha informat EFE i han confirmat diversos mitjans.

Tot plegat, després que el Jutjat de Primera Instància 47 de Barcelona hagi tombat el recurs del club per aconseguir una cautelar que permetés la inscripció. Ara, Joan Laporta només té l’opció d’activar la palanca de la cessió dels drets d’explotació de les llotges VIP per intentar evitar que els jugadors quedin lliures.

Fa mesos que corrien els dubtes sobre la inscripció de Dani Olmo i, fa uns dies, el jutjat mercantil número 10 de Barcelona va denegar les cautelars que demanava el Barça perquè Olmo i Víctor puguin continuar jugant amb el club a partir de l’1 de gener de 2025. Cal recordar que tots dos han pogut formar part de l’equip en la primera meitat de la temporada gràcies a la lesió de llarg termini d’Andreas Christensen. Ara bé, el danès i bona part de la plantilla ja s’ha recuperat dels problemes físics i Hansi Flick ja compta amb gairebé tots els efectius -excepte Ter Stegen i Marc Bernal.

Cal recordar que si Dani Olmo no pot ser inscrit el 31 de gener de 2025, al tancament del mercat, no podrà jugar amb el Barça el que resta de temporada. A més, el seu contracte compta amb una clàusula que li permet abandonar l’entitat sense cap penalització.