Oportunitats que passen pel davant

El Diari de Terrassa publica avui una entrevista amb el conseller d’Empresa i Treball, Miquel Sàmper. Tenir un terrassenc en un departament tan rellevant de la Generalitat ha de ser beneficiós per a la ciutat. Si més no, el conseller té la màxima responsabilitat per decidir sobre projectes empresarials i econòmics claus per al país. Malgrat que el seu àmbit de treball és tota Catalunya, Sàmper ha deixat clar que Terrassa té moltes oportunitats de negoci. I és que tenim encara terrenys per atraure empreses tecnològiques i innovadores que aportarien valor i molts llocs de feina. El problema: encara estem desenvolupant els polígons d’Els Bellots II i Can Guitard. Segurament, cada dia que no podem posar a disposició aquests espais estem perdent una possibilitat. Encara tenim temps, però no podem badar. Tenim una ubicació immillorable, amb bones vies de comunicació. Tenim talent universitari. I tenim sòl. No perdrem ni un segon més.