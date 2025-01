Des d’aquest estiu i durant tot aquest final d’any, es poden observar unes obres caminant pels carrers de la Rectoria i de Rigol i Fornaguera, a la vora de la Seu d’Ègara. Es tracta d’uns treballs que tenen com a objectiu millorar l’accessibilitat i la vianalització entorn el conjunt monumental de la Seu Ègara. Aquest procés és a la recta final de les obres i, de fet, ja s’hi ha obert el pas als vianants. El Consistori va iniciar les obres el 16 de juliol d’aquest any, com un projecte d’urbanització del vial de cornisa entre els carrers Rectoria i Rigol i Fornaguera, al barri de l’Antic Poble de Sant Pere

A part de l’objectiu de millorar l’accessibilitat i reforçar la vianalització entorn la Seu Ègara, es pretenia també reduir l’impacte visual que generava la rampa existent aleshores, just sota del conjunt monumental. D’aquesta manera, el projecte va retirar aquesta rampa metàl·lica i en va construir unes noves escales i una rampa millor integrada en el paisatge, que connecta el carrer de la Rectoria amb la passarel·la de Vallparadís.

Amb la construcció d’aquest vial de cornisa per sota de les Esglésies de Sant Pere, es fa una circumval·lació i un nou pas entre el recinte i el parc de Vallparadís. Serà un enllaç de vianants i una mena de mirador des de baix des del qual es descobrirà “el paisatge posterior” de la Seu d’Ègara. Aquest projecte compta amb les ajudes dels fons europeus Next Generation 2, i el pressupost per a l’execució d’aquestes obres és de 420.245,45 euros i l’empresa adjudicatària del projecte és RGA Arquitectes. El mateix equip redactor del projecte actual ja n’havia confeccionat un a principis del 2008; deu anys després l’Ajuntament va demanar-ne una revisió per dur-lo a terme en dues fases, però sense alterar el primer en el que és substancial. I el que és substancial era fer obres per enllaçar el carrer de la Rectoria amb el de Josep Rigol i Fornaguera, configurant una nova cornisa del conjunt monumental a la seva façana envers el parc de Vallparadís.