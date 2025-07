Els infants del Sàhara Occidental ja han arribat a Terrassa per a les seves Vacances en Pau

L'estiu és el moment que moltes persones, si poden, aprofiten per a dur a terme un respir, un merescut descans després de tot un any carregat amb feina, estudis i altres responsabilitats. Per als infants que han arribat a Terrassa des dels camps de refugiats saharauís de Tindouf, al sud d'Algèria, de la mà de l'associació a favor del poble del Sàhara Occidental Terrassaharaui, l'estiu significa escapar durant unes setmanes de les seves condicions de vida al campament, tan complicades i dures, per poder centrar-se a ser el que realment són: nens i nenes.

Una delegació d'aquests petits i famílies acollidores van visitar divendres l'Ajuntament, on els va donar la benvinguda la regidora de Solidaritat i Cooperació Internacional, Rosa Boladeras, i altres regidors del ple. El consistori ha donat suport al projecte d'acollida d'infants, anomenat Vacances en Pau, des del seu començament, el 1999, "com una forma de solidaritat directa i que permeten conscienciar les famílies i el seu entorn sobre la situació que es viu a països amb problemes greus", ha assegurat en un comunicat. D'aquesta manera, tracta d'involucrar famílies terrassenques perquè acullin aquests infants d'entre 8 i 12 anys durant els mesos de juliol i agost, temps en el que poden dur a terme tant activitats familiars com conjuntes amb la resta de nouvinguts.

També s'aprofita aquesta temporada que passen aquí per fer-los revisions mèdiques, un servei molt limitat al campament d'on venen, i per pal·liar algunes mancances alimentàries que puguin tenir, cosa que els facilita després el pas saludable d'un hivern desèrtic molt fred. Alhora, amb aquesta estada a Terrassa, els infants eviten les temperatures extremes que se solen assolir al campament durant els mesos més intensos de l'estiu, les quals poden superar els 50 ºC.

Amb tot, els i les saharauís que venen a la ciutat tenen la possibilitat de conèixer una realitat diferent a la qual la seva vida forçosa als campaments els dona i que difícilment podrien gaudir d'una altra manera. També els brinda l'oportunitat d'iniciar-se en la parla del català.

L'Associació Terrassaharaui està constantment buscant famílies que vulguin acollir, per això, a la seva pàgina web, tenen la informació que els acollidors necessiten per començar l'acció de donar pau a les vacances dels petits saharauís.