El fisioterapeuta de Terrassa Joaquín Peñalver: "A partir dels 40 anys ja no et posaràs més fort. Has d'envellir dignament"

L'esport és un factor molt recomanable a totes les edats per a totes les persones, ja que manté el cos i la ment actives, una cosa que és especialment important quan comencem a fer-nos grans. Així, ajudat també per una alimentació equilibrada i saludable, l'activitat física s'ha convertit en un consell obligatori per evitar que l'envelliment fagi gaire estralls en l'aparença i en la qualitat de vida de les persones.

Tot i això, el conegut fisioterapeuta terrassenc, Joaquín Peñalver, avisa d'una perillosa tendència a les xarxes socials que inciten a les persones sènior a sobreexigir-se a l'hora de fer esport. "Sembla que si no fas treball de força patiràs una mort dolorosa", ironitzava el professional de Terrassa al podcast Rompiendo Esquemas, on també explicava que "a partir dels 40-45 anys ja no et posaràs més fort" i que el que s'ha de fer és "envellir dignament".

"El que no volem els fisios és que el pacient s'ens presenti amb 70 anys amb una gran hèrnia discal o una artrosis de genoll", lamenta Peñalver, perquè, d'igual manera que el cos d'una persona d'edat avançada no té la capacitat de dur a terme depèn de quines activitats amb la facilitat amb la que podia fer-les en la seva joventut, la capacitat de recuperació de lesions també es veu afectada amb el pas del temps. A més, una lesió para en sec tota o gran part de l'activitat física que la persona estigués fent, causant així un sedentarisme involuntari que pot acabar perjudicant encara més la salut del pacient.

Per evitar-les, el fisioterapeuta terrassenc recomana una planificació dels exercicis progresiva, és a dir, no posar-se a fer esport de sobte per la por a envellir, sinó anar integrant l'activitat física al dia a dia dels sèniors de manera constant i adaptada a les capacitats de cadascú, sense presions ni por a fer una migdiada o quedar-se al sofà descansant.