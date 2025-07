La Velada del Año: l’espectacle que omple els gimnasos i els sofàs de Terrassa

L’Estadi de la Cartuja de Sevilla acollirà , aquest dissabte, la cinquena edició de La Velada del Año, l’esdeveniment que ha revolucionat la manera de consumir boxa entre el públic jove. Organitzat pel conegut streamer Ibai Llanos, el festival combinarà combats entre creadors de contingut amb actuacions musicals d’artistes de renom. L’espectacle començarà a les 15.30 hores en directe per Twitch, amb portes obertes al recinte des de les 16.30 hores i l’inici dels combats previst a les 20 hores.

El cartell esportiu inclou combats entre alguns dels streamers i influencers més coneguts del món hispanoparlant: TheGrefg s’enfrontarà a Westcol en el combat estel·lar de la nit, mentre que també pujaran al ring figures com Perxitaa, Gaspi, Peereira7, Rivaldios, Ari Geli, Alana, Abby, Roro Bueno, i l’esperat duel entre Viruzz i Tomás Mazza , així com Andoni contra Carlos Belcast. Més enllà de la boxa, la vetllada gaudirà actuacions musicals de primer nivell amb noms com Aitana, Myke Towers, Eladio Carrión, Grupo Frontera, De La Rose i fins i tot Los del Río, els quals aportaran una nota local a l’escenari sevillà. En l’edició anterior, celebrada al Santiago Bernabéu, l’esdeveniment va reunir 80.000 espectadors presencials i va batre rècords a Twitch amb 3,85 milions de persones veient-lo simultàniament, convertint-se en la retransmissió més vista de la història de la plataforma.

Un ritual pels joves

Lluny de ser només un fenomen puntual, La Velada del Año s’ha consolidat com un ritual anual per a milions de joves. Oriol Romero, jove terrassenc de 23 anys, explica que segueix la Velada des de la seva primera edició i que no se n’ha perdut cap. Per ell i el seu grup d’amics, l’esdeveniment és molt més que un espectacle esportiu: és una cita ineludible. Assegura que la tècnica pugilística “queda en un segon pla” i que “el que volem els espectadors és veure als nostres streamers preferits sobre un ring”.

Des de la segona edició, l’any 2022, ell i el seu grup es reuneixen per veure-la plegats i convertir el visionament en una festa que sovint acaba sortint pel carrer de la Rasa, la zona d’oci més popular de Terrassa. Romero admet que, sense la Velada, molts dels seus amics “no mirarien cap combat de boxa durant l’any”. El seu interès principal són els combats més intensos, amb protagonistes d’elevada preparació física, com el de Viruzz contra Tomás Mazza, o Andoni contra Carlos Belcast, dels quals destaca “les hòsties fortes i l’espectacularitat”.

Mostra de l’èxit de l’esdeveniment, Cinesa Parc Vallès va obrir, per la passada edició, alguna de les seves sales de cinema per donar els combats en directe. Tot i l’èxit de la iniciativa, enguany aquest servei no estarà disponible. La raó d’aquest canvi pot estar relacionada amb la novetat en els horaris que presenta aquesta Velada del Año V, que en celebrar-se a Sevilla on les temperatures són especialment altes, tindrà lloc a la nit. Es calcula que el darrer combat, l’estel·lar, es doni cap a les 02.30 hores de la matinada.

La Velada a ulls de la boxa

L’impacte de la Velada del Año ha traspassat les pantalles per fer-se notar dins dels gimnasos, on la boxa i els esports de contacte viuen una autèntica revifada. Raúl Collbatallé, entrenador de boxa i kick-boxing al Roc Blanc Gym i excampió estatal, ho té clar: “Ara els gimnasos estan plens, tothom vol practicar esports de contacte”. Assegura que esdeveniments com aquest i figures mediàtiques com Ilia Topuria han generat un efecte contagi: més interès, més inscripcions i més visibilitat per a uns esports tradicionalment considerats minoritaris. “S’ha trencat amb tòpics antics que associaven la boxa a la marginalitat”, afegeix, tot destacant que la disciplina i l’esport poden ser una sortida saludable per a molts joves.

Una visió que comparteix Pau Maqueda, de 19 anys, que fa tres que practica boxa i que no s’ha perdut cap edició de la Velada. “Veure els streamers sobre el ring em motiva, em sento identificat amb la gestió que fan dels nervis”, explica. En el seu entorn, reconeix que són molts els amics que s’hi han aficionat gràcies a l’espectacle. Tant ell com el seu entrenador coincideixen a valorar positivament l’impacte mediàtic, tot i que també n’adverteixen riscos. “Hi ha qui arriba pensant més en TikTok que en competir. Els youtubers entrenen uns mesos i tenen la visibilitat d’un campió mundial”, adverteix Collbatallé. Ara bé, admet que “gràcies als entrenadors que tenen, es tracta la boxa amb respecte”.

En Pau, per la seva banda, apunta una possible evolució del format: “Seria increïble que en pròximes edicions hi hagués espai per a amateurs o professionals”. Una proposta que, segons diuen des dels gimnasos, podria ajudar encara més a connectar el món de l’entreteniment amb l’esforç real que hi ha darrere cada guant.