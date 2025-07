Contenidors de càrrega lateral a Can Palet de Vista Alegre

Terrassa implementarà contenidors de recollida lateral al barri de Can Palet de Vista Alegre, després dels bons resultats de la darrera prova pilot per evitar els senglars bolquin els contenidors.

El passat mes de maig, l’Ajuntament va iniciar una prova amb la instal·lació d’aquests contenidors en tres punts especialment conflictius. En cadascun d’aquests punts s’hi van col·locar dos contenidors, un per a la fracció resta i un altre per a l’orgànica, més grans i pesats, que els senglars no han aconseguit tombar. Segons explica el tinent d’alcalde de Territori i Habitatge i regidor de Neteja i Residus, Xavier Cardona, “passades unes setmanes d’aquesta prova pilot, i d’acord amb el que ens han fet arribar els veïns, sembla que aquest sistema ha donat resultats positius, per això hem decidit ampliar-lo a la resta del barri”.

El canvi de model es farà en dues fases: la primera s’inicia aquesta setmana amb la instal·lació de 13 contenidors que ja s’estan col·locant. La segona fase es durà a terme a mitjans de setembre i preveu la instal·lació d’una desena més de contenidors, la qual cosa requerirà treballs previs d’ordenació del cablejat elèctric i, en alguns casos, canvis de banda d’aparcament a determinats carrers. L’Ajuntament aprofitarà la instal·lació de contenidors de càrrega lateral, de major capacitat, per simplificar les bateries i ocupar menys espai públic. La mesura, treballada amb l’associació veïnal, busca millorar la convivència amb la fauna i garantir un bon servei de recollida de neteja. També es preveu aplicar-la a Can Gonteres i Can Parellada, on els senglars també causen molèsties.